Karadeniz Tenis Ligi'nde ilk yıl heyecanı tamamlandı

Türkiye Tenis Federasyonu'nun tenisi ülkenin her köşesine yayma hedefiyle Trabzon'da düzenlenen Karadeniz Ligi'nde ilk yıl heyecanı tamamlandı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan organizasyonda takım ve ferdi kategorilerde kupalar sahiplerini buldu.

Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ile Zonguldak'ın katılma hakkı elde ettiği ancak 9 takım ve 77 sporcunun mücadele ettiği Karadeniz Ligi'nde heyecan büyük oldu. Federasyonun tenis sporunun yaygınlaşması amacıyla başlattığı turnuvanın ilki, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Beşirli Tenis Kompleksinde yapıldı. Türkiye'nin en büyük ve modern tesislerinden biri olan kompleksteki mücadeleler 4 gün sürdü.

Son derece zevkli mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür V. Yusuf Çebi, Karadeniz Tenis Kulübü Başkanı Ali Bekir Özşahin ve yetkililer tarafından verildi.

Erkekler takım mücadelesinde Karadeniz Tenis Kulübü mutlu sona ulaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ikinciliği elde etti. Play TSK ise üçüncü oldu. Kadınlar takım mücadelesi Karadeniz Tenis Kulübü'nün zaferiyle sonuçlanırken, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü ikinci oldu. Sinop temsilcisi ise üçüncü olmayı başardı. Karadeniz Ligi'nde ferdi turnuvada erkeklerde Ümit Dedezade birinci, Barış Engin ise ikinci olurken, kadınlarda Yasemin Uzun zirveye çıktı, Serçin Dilek ikinciliği elde etti.