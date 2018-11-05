Karadeniz'de bir zamanlar 300'ü bulan balık çeşitleri bugünlerde 15-20'lere kadar geriledi

Dr. Cemal Dinçer, Karadeniz'de bir zaman 300'ü bulan balık türlerininin bugünlerde 15-20'lere kadar gerilediğini ifade ederek bu konuda ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Dinçer, Karadeniz'de mevcut olan balık türleri avcılığında son yıllarda belirgin azalma yaşandığına dikkat çekerek buna rağmen Türkiye'de balık avının büyük bir bölümünün Karadeniz'den karşılandığını belirtti.

Karadeniz'de avcılığın azalmasında bir çok etkenin bulunabileceğini kaydeden Dinçer, bunların başında aşırı avcılık ve aşırı kirlilik geldiğini söyledi. Bir zamanlar Karadeniz'de bol avlanan balık çeşitlerinin özellikle son yıllarda artık görülmez olduğunu kaydeden Dinçer, “Bugün Karadeniz'de avlanan balık miktarı ve tür bazında sayılarında ciddi anlamda azaldığını gözlemlemekteyiz. Örneğin iri istavriti bugün maalesef görememekteyiz. Lüferin büyük cinsi olan Kofanayı görememekteyiz. İzmarit diye bir balığımız vardı birkaç yıldır onu da görememekteyiz. Yine kefal türlerinden önemli kayıplar olduğunu hemen hemen yok denecek kadar olduğunu söyleyebiliriz. Bunların nedenleri başında aşırı avcılık, ekolojik dengelerin bozulması, denizlerdeki kirlilik gibi etkenleri sayabiliriz. Bunların hangisi ne kadar bu tablodan sorumlu, bunu ortaya koymak gerçekten zor. Bunlar uzun süren çalışmaların sonuçlarında ortaya koyulabilecek verilerle açıklanabilir. Şu an hem tür bazında hem de miktar bazında kayıplarımız söz konusudur. Eskiden Karadeniz'de yaklaşık 300 çeşit kadar olan balık çeşitlerimiz bugünlerde neredeyse 15-20'lere geriledi. Zaten mevcut olan balıklarımız da çok bol çıkmıyor. Örneğin, Kalkan, Pisi, Barbun balıklarımızda ciddi azalma var. Karadeniz'i Hamsi, istavrit, çaça, palamut lüfer gibi balıklar ayakta tutuyor. Bunların da miktarlarında ciddi azalmalar var. Balıkçılık açısından Karadeniz'de ciddi tedbirlerin alınmasının zamanı geçiyor” dedi.

Türkiye'deki balık avının yüzde 70 kadarının Karadeniz'den sağlandığına dikkat çeken Dinçer, “En verimli deniz olarak yani miktar olarak Türkiye'deki av miktarının büyük çoğunluğu Karadeniz'den sağlanıyor. Bu oran yaklaşık yüzde 60-70 civarındadır. Akdeniz'de tür sayısı fazla yani balık çeşitliliği onlarda fazla. Karadeniz'de ise miktar fazla. Bunun nedeni Hamsiye bağlı. Karadeniz'deki avın yüzde 60-70'ini hamsi oluşturuyor. O nedenle Karadeniz çok önemlidir” diye konuştu.