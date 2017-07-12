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12 Temmuz 2017 13:39

Karadeniz’de son 80 yılın en kısır kıyı balıkçılığı dönemi yaşanıyor

Balık av sezonunun 15 Nisan’da sona ermesinin ardından bölgede kıyı balıkçıları denizde avlanmalarını sürdürürken, son 80 yılın en kısır kıyı balıkçılığı döneminin yaşandığı belirtiliyor.

Karadeniz’de son 80 yılın en kısır kıyı balıkçılığı dönemi yaşanıyor

12 Temmuz 2017 13:39

Küçük kayık ve teknelerle denize açılan kıyı balıkçıları, kötü geçen sezona rağmen tek tük de olsa tuttukları kalkan ve kötek balıkları ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor.


Rizeli küçük balıkçıların Karadeniz’de ağlarına takılan Kalkan Balığı Trabzon’da bin 120 TL’den satışa çıkarken, 40 yıllık balıkçı Temel Özdemir hayatında ilk kez bu kadar büyük Kalkan Balığı’nı satacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Balığı genelde restoranların veya zengin iş adamlarının tercih ettiğini belirten Özdemir, “40 yıllık balıkçıyım. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük Kalkan Balığı’na rastladım. Daha önce 10 kiloluğunu, 12 kiloluğunu gördüm ancak 14 kiloluğunu ilk defa rastladım. Kilosunu 80 TL’den satıyoruz. Genellikle restoran sahipleri , zengin iş adamları tercih ediyor. Vatandaş alamaz. Fiyatı neredeyse asgari ücret kadar. Bunun yanında 9 kiloluk Kötek balığı var. Onunda kilosunu 65 TL’den satıyoruz. Kötek balığının da şu ana kadar büyüğünü satmadım. Daha önce büyük şehirlere gönderiyorduk o da yaklaşık 6-7 kilo ancak 9 kiloluğunu ilk kez satıyorum. Balıkların ikisi de Rize’de küçük balıkçılar tarafından avlandı” dedi.



Son 80 yılın en verimsiz Temmuz ayı


Balıkçılardan Zeki Özçilingir de 45 yıllık balıkçı olduğunu, Faroz’daki yaşlı balıkçılarla sürekli sohbet ettiğini ifade ederek Trabzon’da bu Temmuz ayında son 80 yılın en verimsiz döneminin yaşandığını iddia etti. Özçilingir, “Büyüklerimizden duyduğumuza göre son 80 yılın en en kötüsü. Nedenleri arasında deniz kirlenmesini sayabiliriz. Av yasağının da çözüm olacağını düşünmüyoruz. Kirli akar sularımız hep denize akıyor. Balıkçılar ağları denize attığında bazen balık yerine bol miktarda poşet ve çöpler takıldığını belirtiyorlar. Çoğu balıkçılarda dükkanını kapamış durumda” diye konuştu.




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