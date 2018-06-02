Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı

Ordu ve Samsun’daki teleferik projelerinden daha uzun olan projede her biri 3 bin 600 metre uzunluğunda 40 ton taşıyıcı ve çekme halatı kullanıldı. Yaklaşık 2,5 yılda tamamlanan proje, Beşikdüzü ilçe sahilinden 530 rakımlı Beşikdağı’na kadar uzanıyor. Test sürüşleri başarıyla yapılan teleferiğin Ramazan Bayramı’nda vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Teleferik İstasyonu’nun sorumlusu Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa Aslan, teleferiğin başarılı test sürüşünden geçtiğini belirterek artık hazır hale geldiğini söyledi .

Aslan, “Teleferiğimiz test sürüşlerinden başarıyla geçti. Her hangi bir sorun yok. Şuan sistemimiz hazır, çalışmaya başlayabilecek durumda. Kabinler 55 kişilik olup ayrıca bir de kabin operatörü bulunuyor. Teleferikte 16 oturak bulunurken, bir kabin yaklaşık 55 yolcu taşıyabiliyor. Var gel sistemi ile çalışan teleferiğimizde, kabinimiz üst istasyondan alt istasyona hareket ettiği sırada aynı şekilde diğer kabinimiz aşağıya doğru hareket ediyor. Kar ve yağmur, sistemimizi çok etkilemiyor. Çok aşırı bir rüzgâr olmadıktan sonra sistemimiz çalışabiliyor. Kabinimizin 3 bin 6 metre seyahat yolculuğu mesafesi var. En yüksek direğimiz 72 metre diğer direkler daha alçak mesafede. Kabin hareket halinde iken halatın esnemesinden dolayı biraz daha düşük mesafede hareket ediyor” dedi.

"Allah, bütün ilçelere nasip etsin"

Teleferiği hayata geçirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise teleferiğin temelini TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile birlikte attıklarını belirterek “Çok maharetli olabilirsiniz ancak arkanızda siyasi destek, siyasi güç, hükümet desteği ve bir bakan desteği yoksa bunu başarmanız çok zor. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımızın bile desteği vardı. O sayede biz bunu yaptık. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa bu tesisi yapamazdı. Milletvekilimiz Muhammet Balta’nın sayesinde bu işe başladık ve yaptık. Temelini sayın vekilimle attık. Kendisi o dönemde Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısıydı. Bize oradan 50 milyon TL kaynak aktardı o kaynak ile bu tesisi 2,5 yılda tamamladık. Maliyet konusunda şu an kesin bir rakam söyleyemeyeceğim ancak yollar, yukarıda yapılan tesisler de hesaba katıldığında 100 milyon TL’yi geçecek. Sağ olsunlar sayın vekilimizin sayesinde sayın cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu işi bitirdik. Bütün ilçelere Allah nasip etsin diyorum” diye konuştu.

"Teleferik Trabzon’da turizme farklı bir renk katacaktır"

Teleferiğin Trabzon’a farklı renk katacağını belirten TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, böyle bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Geriye doğru baktığımız zaman milletvekilliği bakan yardımcılığı yaptık, o zamanlar bu işe başladık. Şimdi de teleferiğe hep beraber hemşerilerimizle binme imkanına kavuştuk. Bu belediye başkanımızın hayaliydi, o hayal etti beraber gerçekleştirdik. Şimdi de hep beraber ilk turu atıyoruz. İlk bileti bize kesti 20 TL para aldı, parayı da hatıra olarak saklayacağını söyledi. Belediye başkanımızı kutluyorum. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, sayın başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerine, AK Parti’de emek veren bütün il teşkilatından en alt kademesine kadar gönül veren bütün insanlara teşekkür ederim. Beşikdüzü’müze, yöremize, Trabzon’umuza hayırlı olsun. Bu teleferik Trabzon’da turizme farklı bir renk katacaktır. Artık insanlar bir taraftan Uzungöl’e, bir taraftan Sera Göl’üne, bir taraftan Çal Mağarası’na, Hıdırnebi’ye, Kayabaşına, batı tarafındaki ilçeleri görecek, Erikbeli’ne gidecek. Buradaki teleferiğe gelerek ve bu güzergâhtaki ilçelerin hepsine turizm yönünde bir katkıda bulunacak. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Balta, konuşmasında Uzungöl ve Sümela teleferik projesinin de bulunduğunu kaydederek, “Bu işi renklendirmek lazım. Orada da aynı projeler var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan teleferiğin Ramazan Bayramında hizmete açılması planlanıyor.