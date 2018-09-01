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01 Eylül 2018 10:27

Karadenizli balıkçılara hava engeli

Denizlerde av yasağının sone ermesinin ardından denize açılan bazı tekneler hava muhalefetine takıldı.

Karadenizli balıkçılara hava engeli

01 Eylül 2018 10:27

Trabzon’da dün gece hava muhalefeti yüzünden bazı tekneler denize açılamazken çoğu tezgahlar boş kaldı.


Balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu, sezonun ilk gününde hava muhalefeti yüzünden çoğu teknelerin denize açılamadığını belirterek bir önceki sezonda da aynı durumu yaşadıklarını söyledi. Havaların düzelmesi durumunda balıkçıların denize açılacağını belirten Bektaşoğlu, "Sezonun ilk günü maalesef teknelerimizin çoğu hava muhalefetine takıldı. Çoğu tezgahlar boş kaldı diyebiliriz. Geçen sezon da aynı durum olmuştu. Bu sezon özellikle palamut sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Vatandaş bu sene ucuz inşallah ucuz balık yiyecek. Şimdilik ilerleyen günlere bakacağız. Sezonumuz hayırlı olsun" dedi.


Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sabah itibariyle mezgit ve istavritin yanı sıra az sayıda palamut gelirken çoğu balıkçı esnafı balık alamadan geri dönmek zorunda kaldı.


Öte yandan tezgahlarda palamudun tanesi 15-20 TL arasında değişirken istavritin kilosu ise 15 TL’den satılıyor.




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