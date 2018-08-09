Karadenizli turizmcilerde Çinli turist heyecanı

Karadeniz bölgesinde Çinliler için önem arzedecek bir çok doğal, tarihi ve kültürel değer olduğunu söyleyen Murat Çavga, “Çinliler için büyük öneme sahip olan tarihi İpek Yolu’nun İstanbul’dan sonra en önemli limanının Trabzon limanı olması bunların başında gelir. Ayrıca Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı, Gümüşhane ili sınırları içindeki Kurum (Gorom, Kromni) tarihi madenci kenti, Santa harabeleri, Ordu sınırları içindeki antik ve mitolojik Yason Burnu ve Giresun Adasında geçtiği varsayılan mitolojik Argonatların hikayesi Çinliler için önem arzeden değerlerimizdendir. Bu değerlerimiz çin pazarında tanıtabilmemiz bizleri iddalı bir destinasyon haline getirir” ifadelerini kullandı.

"Bize turist gönderen Körfez ülkelerinin toplam nüfusu kadar Çin’de tatile çıkan turist var"

"Şuanda bölgemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler Körfez ülkeleri olarak adlandırılan Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman ülkeleridir" diyen Çavga, “Bu ülkelerin 2016 verilerine göre toplam nüfusuna baktığımızda yaklaşık 90 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Çin’de her yıl 100 milyonun üzerinde kişi tatil için yurt dışına çıkıyor.Yani şuanki hedef kitlemizdeki toplam nüfus kadar Çin’de tatile çıkan turist var. Bu bizim için fırsata çevrilmesi gereken bir durum Çin turizm dairesi verilerine göre 2013 yılında Çin’de turizm faaliyetine katılan kişi sayısı 130 milyon olarak açıklanmasına rağmen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)’ın verilerine göre Çin’den ülkemize gelen turist sayısı 2015 yılında 313 bin 704, 2016 yılında 167 bin 570 ve 2017 yılında ise 247 bin 277 kişi olarak açıklandı” diye konuştu.

"Ortadoğu turizmi bölgemizi ekonomik anlamda kalkındırdı ancak sürdürülebilirlik anlamında sekteye uğrattı"

Ülke turizminin son yıllarda sayısal anlamda gelişim sağlamasına rağmen turist başı harcama konusunda aynı gelişimin yaşanmadığını dile getiren Murat Çavga, “TURSAB verilerine göre 2012 yılında 36 milyon turisten 32 milyon gelir elde etmişken 2017 yılında 38 milyon turistten 26 milyon gelir elde edebilmişiz. 2012 yılında bir turistin ortalama harcaması 795 dolar iken 2017 yılında bu rakam 680 dolara gerilemiş. Ülkemizde yaşadığımız bu durumu bölgemizde de yaşadık. Denetim eksiklikleri, yatırımların planlı olmayışından kaynaklanan fazla arz, gibi sebepler bölgemizde turist niceliğini olumlu etkilese bile turist niteliğine olumsuz yansımıştır. Sadece Ortadoğu’ya odaklandığımız için diğer pazarların ilgilenebileceği kaynaklarımızı atıl bıraktık. Bu süreç bölgemizin turizm gelirleri artırmasına rağmen bölge turizmimizin sürdürülebilirliği tehlikeye düşmüştür” şeklinde konuştu.