Karaman'ın gözü Burak Yılmaz'da

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç eksiği nedeniyle Alanyaspor ile oynanan maçın kadrosuna dahil etmediği golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı yakından takip ediyor.

Bu sezon attığı gollerle değil, Trabzonspor'u, alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet etmesiyle gündeme gelen Burak Yılmaz, bu sezon sadece 27 dakika forma giyebildi. Bordo-mavili yönetim ile polemik yaşayan golcü oyuncu aradaki buzları eritse de tam anlamıyla kırgınlıklar giderilmiş değil. Yaşanan süreç nedeniyle yönetimi, Ünal Karaman'ı ve taraftarları üzen golcü oyuncu Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Göztepe ile oynanacak olan müsabakayı iple çekiyor. Maç eksiği nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında riske edilmek istenmeyen oyuncu tamamen iyileşmiş durumda.

Yeni bir sayfa açmak istiyor

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Spor Toto Süper Ligin 6 haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, yönetimle yaşadığı polemik sonrası yeni bir sayfa açmak isteyen Burak Yılmaz'da zorlu karşılaşmaya sıkı hazırlanıyor. İdmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu atacağı gollerle yeniden kendini göstererek aradaki buzları tamamen eritmeyi hedefliyor.

Karaman yakından takip ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçı sonrası oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Yapılan hataları oyuncularına aktaran genç teknik adam verdikleri mücadelenin karşılığını almaları gerektiğini vurgulayarak, geride kalan maçı unutup önlerinde oynayacakları maça odaklanmaları gerektiğini anlatıyor. Antrenmanlarda oyuncularını yakından takip eden tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz'ın durumunu da yakından takip ediyor. Golcü oyuncunun Cumartesi günü oynanacak olan maça kadar tamamen hazır hale gelmesi halinde teknik direktör Ünal Karaman, tecrübeli golcüden yararlanmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon 7 gol attı

Bu sezon henüz golle tanışmayan Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu sezon 27 dakika forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk 6 maçta 7 gol atan golcü oyuncu takımın en skorer oyuncusu olmuştu.