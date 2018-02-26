Karatede Trabzon ve Giresunlu sporculardan madalyalara ambargo

19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 8 ilden 395 sporcu katıldı. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ve Karate Federasyonunun organizesi ile düzenlenen turnuvada Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane’den 2004 - 2010 yılları arası doğumlu sporcular tatamiye çıktı.

Karate il Temsilcisi Muharrem Ali Cora, Gaziantep’te yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde çocukların maç tecrübesi kazanmaları açısından bu turnuvanın önemli olduğuna dikkat çekti. İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bu yaşlarda spora olan ilginin böyle büyük olması çok önemli” derken, Ortahisar İlçe Müdürü Ecvet Kurt da, “Çok yetenekli sporcularımız var, tıklım tıklım olan salonda karnaval havasında geçen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk” diye konuştu.

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan turnuvada Trabzon 27 altın, 19 gümüş ve 17 bronz madalya kazanırken, Giresun’dan katılan sporcular da başarılı bir performans gösterdi, 12 altın, 18 bronz ve 22 de bronz madalya aldı. Rizeli sporcular 13 altın madalya, 7 gümüş ve 3 de bronz, Artvinli sporcular ise 6’şar altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Samsun 7 altın 4’er de gümüş ve bronz madalya aldı, Ordu’dan katılan sporcular ise 3 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz madalya kazandı.