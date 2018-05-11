Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında kurulan stantlarda uyuşturucu ölçüm cihazı, kaza raporu yazarken kullanılan malzemeler, yeni tip alkolmetre, sorgulama tableti gibi Polis ve Jandarma Trafik Ekipleri’nin kullandığı malzemeler hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, trafik kurallarıyla ilgili dağıtılan broşürlerle halkın bilinçlenmesi sağlandı.

Etkinlikte en çok ilgiyi alkol gözlüğü gördü. Alkollü araç kullanımın zararlarını göstermek adına vatandaşlara özel bir alkol gözlüğü takılarak, yerde duran topa vurmaları istendi. Gözlüğü takınca alkollü bir insan gibi görmeye başlayan vatandaşlar yürümekte bile zorlandı.

Kayıp insan, hırsız ve teröristleri arama faaliyetlerinde kullanılan takip köpeği ’Bakır’ın da olduğu etkinlikte Trabzon Polis ve Jardarma Trafik Ekipleri’nin tüm faaliyetleri tanıtıldı.