Kaşüstü içme suyunda altyapı yatırımına başlandı

TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kaşüstü Mahallesi İçme Suyu-Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Yapım İşi’nin ihalesi gerçekleştirildi. Yasal ihale sürecinin tamamlanmasıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapılmak suretiyle çalışmalara başlandı. Yaklaşık olarak 10 milyon TL’ye mal olacak ve 2019 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen proje ile Kaşüstü Mahallesi’nin içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri çağın şartlarına uygun hale getirilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kaşüstü’nde altyapı alanında ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirterek, “Mahallede birçok noktada içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yetersiz durumda. Yapılan koca koca binalara hizmet verebilecek bir şebeke sistemi bulunmuyor. Ayrıca önceki yıllarda yapılan şebeke çalışmalarının da tamamen geçici çözümler üretmek amacıyla, yetersiz ve çağın şartlarına uygun olmayan boru tipleri ile sahaya tatbik edildiğini görüyoruz. Tüm bu sorunlar mahallemizde yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşmesine neden olduğu gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulması için büyükşehir yapılanmasının ardından proje çalışmalarımızı yürüttük. Şimdi de yapım çalışmalarımıza başladık. 2019 yılı sonunda tamamlanmasını planladığımız çalışmalarımızla eski bir belde belediyesi olan bu önemli yerleşim yerinin şebeke sorunlarını çözüme kavuşturmuş olacağız. Kaşüstü’nü çok daha yaşanılabilir bir mahalle haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.