Kaya, yeni İŞKUR binasındaki çalışmaları yerinde inceledi

Kaya, yapımı süren hizmet binasının son durumu ile ilgili İŞKUR Trabzon İl Müdürü Adnan Zengin'den de bilgi aldı. Zengin, “Vatandaşlarımıza daha modern, çağın gereklerine uygun geniş ve ferah bir binada hizmet verecek olan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu yeni hizmet binası için geri sayım başladı diyebiliriz. 2018 yılı sonuna kadar yeni hizmet binamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlamaktayız. Öncelikle bu binanın bizlere tahsis edilmesinde desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya'ya ve binanın satın alımında ve İŞKUR'a devri ile ilgili yoğun çalışmalar yürüten Destek Hizmetleri Daire Başkanımız Fahrettin Kaya'ya Trabzon halkı adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Tadilatı devam eden bina 262 metrekare alan olmak üzere bodrum kat dâhil 7 kattan oluşuyor. Hizmet binasının 2018 yılı sonuna kadar faaliyete geçilmesi planlanıyor.