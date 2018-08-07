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07 Ağustos 2018 18:24

Kayıp Arap genç ailesini korkuttu, yardımlarına jandarma yetişti

Trabzon’un Maçka ilçesi Sümela Manastırı’na ailesi ile gezmeye gelen Arap genç ormanlık alanda kaybolunca ailesi büyük korku yaşadı.

Kayıp Arap genç ailesini korkuttu, yardımlarına jandarma yetişti

07 Ağustos 2018 18:24

Kayıp genç jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Altındere Milli ParkıSümela Manastırı’na ailesi ile birlikte gezmeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Mohammad Abdul (13) isimli çocuk, ormanlık alanda birden kayboldu. Ailesi oğullarını aramalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri orman içinde yarım saatlik bir arama sonunda kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti. Aile çocuklarına kavuştuğunda büyük sevinç yaşadı.




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