Kayıp Arap genç ailesini korkuttu, yardımlarına jandarma yetişti

Kayıp genç jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Altındere Milli ParkıSümela Manastırı’na ailesi ile birlikte gezmeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Mohammad Abdul (13) isimli çocuk, ormanlık alanda birden kayboldu. Ailesi oğullarını aramalarına rağmen bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri orman içinde yarım saatlik bir arama sonunda kayıp çocuğu bularak ailesine teslim etti. Aile çocuklarına kavuştuğunda büyük sevinç yaşadı.