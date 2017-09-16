Kayıp kız kardeşini arıyor

İzmir’den Trabzon’a kız kardeşini bulmak için gelen abla Ayşenur Alemdar, kız kardeşini görenlerin 0534 022 4362 numaralı telefona bildirmelerini isterken herkesten yardım bekliyor. Kız kardeşinin kayıp ilanını kuzeni ve kız kardeşiyle birlikte Trabzon’un en işlek caddelerindeki direklere asan ve elindeki kız kardeşinin resmi ile dolaşarak görenlerden yardım isteyen abla Ayşenur Alemdar, kayıp kız kardeşi konusunda çok sayıda ihbar aldıklarını ancak kesin bir bulguya ulaşamadıklarını söyledi.

Kardeşinin üniversite mezunu olduğunu ancak son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını kaydeden abla Ayşenur Alemdar “Kız kardeşim 11 Eylül pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Araklı’dan Trabzon’a giden minibüse binmiş. Bindiği minibüsü bularak şoförüyle konuştuk. Son kamera kayıtlarını da bulduk. Arsin’de minibüsten inmiş sonrasında yürüyerek Trabzon’a doğru yürümeye başlamış. Her yere resimlerini astık, sosyal medyadan da yayınladık. İhbarlar aldık bu ihbardan birinde Yomra’da sahil kenarında görüldüğünü öğrendik. Çarşamba günü de Moloz tünel civarında görülmüş. En son Perşembe günü Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde saat 12.00-13.00 arası hemşirelerle konuşmuş. Hemşirelerle görüştük. Bahsettikleri şahıs, davranış şekliyle kardeşimin davranış şekillerine uyuyor. Daha önce böyle gidip de eve dönmeme durumuyla karşılaşmadık. Problemleri vardı ancak kendi kendine terapi ediyordu. İnşallah buluruz” dedi.

Kardeşinin çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu belirten abla Ayşenur Alemdar kardeşi Züleyha’nın kaybolmadan kısa bir süre önce mahallede çocuklar tarafından hırpalanan yavru bir kediyi sahiplendiğini ve çok sevdiği kedinin daha sonra kaybolmasına üzüldüğünü de ifade ederek kaybolduğu gün evden telefonunu almadan çıktığını sözlerine ekledi.

Öte yandan 7 kardeş olan 27 yaşındaki Züleyha Alemdar için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulurken, ailesi ve güvenlik güçleri arama çalışmalarını sürdürüyor.