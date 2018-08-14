Kayıt dışı istihdamı azaltmak için çalışmalar sürüyor

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen toplantı da konuşan TESOB Başkan Vekili Mustafa Özcelep, “Esnafların sosyal güvenlik mevzuatı açısından bilgilendirilmesini amaçlayan bu toplantının özellikle amacına uygun şekilde kayıt dışı istihdamla ilgili farkındalık yaratması en büyük dileğimizdir. Kayıt dışı istihdamla mücadelede devletimizin verdiği destekler malumunuzdur. Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak biz de iki ekibimizle yaptığımız denetimlerde özellikle kayıt dışı işletmelerin tespit edilmesinde önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda da SGK kaydı olmayan işletmelerin kayıt yaptırması sağlanarak kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı verilmiştir. Kayıt dışı kalmış işyeri ve çalışanların hızla sisteme dahil edilmesi en büyük dileğimizdir. Bu anlamda yapılan çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.

“Kayıtlı istihdamın desteklenmesi için 14 ayrı teşvik uygulaması var”

Sorun değil çözüm odaklı yaklaşımla kayıt dışı istihdamla mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, “Kayıtlı istihdamın desteklenmesi adına 14 ayrı teşvik uygulamamız var. Devlet bu konuda kendisine adım atana karşı mutlaka adım atıyor. Teşviklerin temel amacı belli kesim ve belli sektörleri belirli şartları taşıdıkları takdirde iyileştirmektir. Prim tabanını genişletmeliyiz. Kayıt dışı istihdamın tespitinde ağır cezalar uygulanıyor. Kayıt dışı istihdam oranı bizde yüzde 35 civarındayken Avrupa’da bu iş çözülmüş. Bu zihin ve kültür altyapısını oluşturmalıyız. Okullara sosyal güvenlik dersi koyarak gençlerin bilinçlenmesini sağlayacağız. Bir kişinin sigortası yoksa o iş yerinden içeri eğirmeyecek. Bu zırhla kişi korunmadığı zaman işverenin de başı derde girer. Esnaf odalarının yöneticileri olarak bu işin bilincini ve sorumluluğunu üyelerinize anlatmalısınız” ifadelerini kullandı.

TESOB yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkâr odası başkan ve yöneticilerinin yanı sıra SGK Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli ile kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda, İŞKUR yetkilileri de sunum yaparak istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Yetkililer daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. TESOB Başkanvekili Mustafa Özcelep, günün anısına daire başkanı Yakup Süngü’ye plaket takdim etti.