Kaymakam Hatipoğlu’ndan “Eşitlik ve Adalet” Uyarısı

Trabzon Fen Lisesi Konferans Salonunda okul müdürleri ile bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Numan Hatipoğlu, öğrenci kayıtlarından adalet ve eşitlik konularına değindi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, şube müdürleri ve tüm okul müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Numan Hatipoğlu, “Biz emanetçiyiz. Oturduğumuz koltukta koltuğun sahibi gibi oturursak o koltuğa bizleri layık görenlere ihanet etmiş oluruz. Bu güne kadar makamıma gelen her vatandaşın derdini dinledim. Sizler de onlara değer verdiğinizi göstermek için size gelen her vatandaşı dinlemek zorundasınız. Geçen eğitim öğretim yılı içerisinde yaptığımız çeşitli güzel faaliyetlerimiz oldu. Özellikle engelli çocuklarımıza dönük olarak ortaokullarımızın özel eğitim merkezimizle yapmış oldukları iş birliğiyle ortaya çıkan sonuç benim için çok anlamlı. Burada asıl olan tek başına akademik başarı değil toplumda daha insani fikirleri nasıl ortaya koyabileceğimizi sağlamak. Okullarımızın çocukları sürekli olarak iyiye ve güzele yönlendirilmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Başarı muhakkak olacaktır. Asıl olan çocuklarımıza milli manevi değerlerimizi aşılamak, onları bu ülkenin kuruluş değerleriyle yetiştirmektir” dedi.

“İnsan yetiştirmeliyiz”

Öğrenci kayıtları ile ilgili okul müdürlerini uyaran Kaymakam Numan Hatipoğlu, “Kayıt dönemi başladı. Sizlerden çok hassas davranmanızı istiyorum. Yasaların izin vermediği hiçbir şeye ben de izin vermem. Okullarda zekâ seviyelerine göre özel sınıfların açılmasına şiddetle karşı olduğumu bilmenizi isterim. Bunu yapan müdürler hakkında soruşturma açacağım. Tüm veli ve öğrencilere karşı adil ve eşit davranmanızı istiyorum. 24 yıllık idareciliğim boyunca öğrenci ve velilerin arasında ayrımlcılığa hiçbir zaman izin vermedim. Okullarımızda özel sınıf çabası görürsem gereğini yaparım. Devlet tüm bireyler arısında eşit mesafededir. Biz önce adaleti, liyakatı esas alacağız” diye konuştu.