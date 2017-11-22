Kemeraltı yenilenen görüntüsüyle dikkat çekiyor

etabını tamamladı. Proje kapsamında binaların dış cepheleri birbirleriyle uyumlu şekilde yenilendi. Tabelalar ve reklam panoları kaldırılarak görüntü kirliğine son verildi. Yenilenen aydınlatma sistemi ile ışıl ışıl olan Kemeraltı, akşam saatlerinde bile vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Kemeraltı Çarşısı’nın Bursa, İstanbul ve Edirne gibi birkaç şehirde bulunan ve Sultan Çarşısı (Suk-i Sultani) diye adlandırılan tarihi bir mekan olduğunu belirten Başkan Genç, "Kemeraltı Osmanlı’da ticaretin kalbi durumundaydı. Projemizle birlikte bu durum daha da pekişerek tarihi mekana canlılık gelecek. Üst katlardan başlayarak alt katlara inilip çarşıya yeni bir görünüm kazandırıldı. Dış cepheler yenilendi. Başta pencereler ve bunların kenarları, tenteler, yağmur suyu olukları, tabelalar ve vitrinler birbirleriyle uyumlu şekilde yeniden elden geçirildi. Böylece farklı tabela ve tentelerin neden olduğu görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak bir bütünlük sağlanmış oldu" diye konuştu.

Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin 2. ve 3. etabının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını belirten Başkan Genç, "Buranın projesi zaten belediyemiz tarafından hazırlanmıştı. Bu doğrultuda Bakanlığımız 2. etap kapsamında Çarşı Mahallesi, Semerciler Caddesi Yan Kolu, Terziler Sokak, Kazazlar Sokak, Hamam Sokak, 3. etap kapsamında ise Kemeraltı Sokak ve yan bağlantı yollarının yapımını devraldı. İnşallah, Bakanlığımızın da desteğiyle Ortahisar’ımız simge projelerden birini kazanmış olacak. İlçemizin tarihi hüviyetinin ortaya çıkmasının yanı sıra esnafımızın işyerlerinin değerini ve işlerini daha da artıracak bir çarşılar silsilesi kazanacağız. Projemizin bitirilmesiyle birlikte Ortahisarımız, kent merkezinde tarihi dokusunu ortaya çıkaracak yeni bir turizm aksı kazanacak. Kemeraltı’na yeni bir hareketlilik ve canlılık gelecek. Bu şekilde şehrimize gelen turistler ve ziyaretçiler kent merkezinde daha fazla geçirerek ekonomimize katkı sağlayacak" diye konuştu.