Kimi kendi evini yıktı, kimisi ise yıkılmasını seyretti

Trabzon'un 5 ilçesindeki yaylalarda bugün itibariyle başlayan yıkımlarda kimi evinin yıkılmasını seyretti, kimi ise iş makinelerinden önce davranarak evini kendi yıktı.

Türkiye genelinde bir süre önce başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen vatandaşların, betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bin 750, Giresun'da bin 700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alınmasına rağmen yıkımlar yaylacılardan gelen tepkiler üzerine durdurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda çıkan imar barışını da fırsat bilen vatandaşlar yaylalarda kaçak yapı yapmaya devam etti. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valiliği'nde bir yazı göndererek 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapılarına yıkımına başlanacağı talimatını verdi. Trabzon Valiliği tarafından Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Maçka ilçelerindeki yaylalarda yapılan kaçak yapıların yıkımı bugün itibariyle başladı. Jandarma ekipleri eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile yıkımlara başlanırken, Düzköy ilçesinde Haçkalı ve Alazlı Yaylası'nda başlanılan yıkımlarda vatandaşlar tepki gösterdi. Yayladaki kimi vatandaşlar iş makinelerinden önce davranarak yıkımı kendisi yaparken, kimisi ise iş makinelerinin evini temelini yıkmasını izledi.

“Buralar kalabalık olursa PKK olmaz”

Düzköy ilçesindeki Alazlı Yaylası'nda yaşayan 80 yaşındaki Haskız Çelik, yaylada şenlik olması gerektiğini belirterek “Bu ne rezilliktir. Bazı garibanlardan yardımlarla burada ev yapmaya çalışıyorlar. Ben 80 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Ben fazla ev yapılmasına karşı değilim. Burada şenlik (Kalabalık) olursa PKK olmaz. Korkuyoruz. Burası şenlensin” dedi.

Hikmet Akdoğan isimli vatandaş ise 2007 yılında evini yaptığını dile getirerek “Ben 2007'de evimi yapmıştım. Burada yıkılan yapıların bazıları haksız yıkılıyor. Burada yabancılara rant yapanların yıkılması gerekirken gariban halkın evleri yıkılıyor. 2017 yılında imar mı vardı da 2018'deki imara uymadılar. 2017'de yapılan kalıyor 2018'de yapılan yıkılıyor. Doğru bir düzenleme yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yıkıma tepki gösterdiler

Düzköy ilçesindeki yaylalarda gerçekleşen yıkımlara tepki gösteren vatandaşlar, yıkımın önceden haber verilmediğini belirterek adaletsiz davranıldığını söylüyor.

Yapacağı evin temelleri yıkılan Hasan Avcı, 50 senedir arazide çayır yaptığını dile getirerek “Bunu yıkmanın anlamı nedir? Evini tamamen bitirenlerin ki yıkılmıyor bizim temelimiz yıkılıyor. Bize kimse sizin araziniz mevzuata aykırı yıkılacak diye bir şey söylemedi” diye konuştu.

Ali Dülger isimli vatandaş, mevzuata aykırı yapılan evlerin hepsinin yıkılması gerektiğinin altını çizerek, “Ne yıkım adaletli ne yapanlar adaletli. Her iki tarafta adaletsiz davranıyor. Ben kanunu gördüm 2018 yılında yapılan evlerin tümü yıkılacak. Az ötede adamın çatısı yapılmış ev yıkılmamış, çatısı yapılmayan ev yıkılıyor. Yıkılacaksa hepsi yıkılsın. Durumu olmayan vatandaşın evi yıkılmasın. Yıkılacaksa herkesin evi yıkılmasın” ifadelerini kullandı.