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08 Haziran 2018 13:19

Kırmızı benekli Alabalıklar öğrencilerin elinden suya kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Trabzon Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Altındere Vadisi Doğal Alabalık Üretim Merkezinde üretilen kırmızı benekli alabalık yavruları, Çaykara İlçesi Taşkıran Ortaokulu öğrencilerinin katılımı dereye salındı.

Kırmızı benekli Alabalıklar öğrencilerin elinden suya kavuştu

08 Haziran 2018 13:19

Toplamda 15 bin adet yavru alabalık suyla buluştu.


Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Üretim Merkezi çalışanlarının üstün gayretleri sonucu üretilen tabii kırmızı benekli alabalıklar öğrencilerin elinden Taşkıran deresine salındı.


Salım programına Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nadir Başçınar, Prof. Dr. İlhan Altınok, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer, Taşkıran Ortaokul Müdürü İdris Hacımahmutoğlu, Çaykara Tarım İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenciler katıldı.



Trabzon’da 358 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı


Türkiye genelinde 2018 yılında 11 il ve 38 farklı su kaynağından temin edilen anaç alabalıklardan, Altındere Vadisi Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen 2 milyon 200 bin adet yavru alabalık anaçların alındığı sulara salındı. Trabzon il sınırları içerisinde toplamda 358 bin adet yavru alabalık salımı gerçekleştirilirken, Çaykara ilçesinde ise toplam 190 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı.


Öte yandan öğrencilerin balık salımı sırasındaki heyecanı dikkat çekerken, kendilerine doğa sevgisi yanında, doğayı neden ve nasıl korumaları gerektiği fiili olarak anlatıldı. Öğrencilere daha sonra günün anısına şapka ve kalem hediye edildi.




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