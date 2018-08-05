Kıskançlık cinayetine tutuklama

Olay, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş Caddesi Merkez Postanesi yanında meydana gelmişti.

Güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın (41) iş yerinin girişinde erken saatlerde kendisini bekleyen akrabası Emine Taşkın ile karşılaşmış ve aralarındaki çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşmüştü.

Bu sırada Emine Taşkın (43) yanındaki bıçakla akrabası Gülsün Taşkın’ı sırtından ve sol baldırından bıçaklayarak ağır yaralarken, Gülsün Taşkın ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Emine Taşkın’ın ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen Emine Taşkın, "Bıçakla adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.