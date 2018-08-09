Kıtalararası Trabzonspor

kuruluş yıl dönümünü kutlayan Trabzonspor, kadrosunda 5 kıtadan 12 yabancı oyuncu barındırıyor. Tarihine 127 yabancı oyuncu sığdıran bordo-mavililerde en çok formayı giyen yabancı isim ise İbrahim Yattara oldu.

Güncel kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da 5 kıtadan oyuncu yer alıyor. Güney Amerika ülkesi olan Arjantin’den Sosa ve Ibanez, Kolombiya’dan Rodallega, Kuzey Amerika ülkesi Kosta Rika’dan Esteban, Afrika kıtası ülkeleri Senegal’den Zargo Toure ve Nijerya’dan Onazi, Avrupa’dan, Portekiz’li Pereira, Slovakya’dan Kucka ve Cekya’dan Novak ile Asya ülkeleri Azerbaycan’dan Ramil Sheydaev, İran’dan Vahid Amiri ve Hosseien bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan isimler oldu.

Yaş ortalaması düştü

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon kadroda bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması ise 26.25 oldu. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları geçtiğimiz sezona göre gençleşmiş oldu. Trabzonspor’un en genç yabancıları ise 22 yaşındaki İran’lı stoper Hossein ve forvet oyuncusu Ramil oldu. En yaşlı yabancı ise 34 yaşındaki Portekiz’li Pereira oldu.

En fazla formayı giyen Yattara

Trabzonspor, 51 yıllık tarihinde bugüne kadar kadrosuna mevcut yabancılarıyla birlikte 127 oyuncu kattı. Söz konusu oyunculardan 5’i 100 maçın üzerine çıkabildi. Yabancılar içinde en çok formayı giyen isim İbrahim Yattara 228 maç ile ilk sırayı alırken, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 maç ve Petkovic 103 maç ile takip etti.

Trabzonspor bu sezon yabancılarından umutlu

Son yıllarda yapılan yabancı transferlerinden beklediği verimi alamayan Karadeniz ekibi, yüksek maliyetler nedeniyle de oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Göreve gelen yeni yönetim, transferde maliyeti ön planda tutarken, ihtiyacına göre transfer yapmaya özen gösterdi. Yeni katılan Zargo Toure, Vahid Amiri ve Hossein’in kısa zamanda takıma uyum sağlamaları ise teknik direktör Ünal Karaman’a ilerisi için umut vermiş durumda.