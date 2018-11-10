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Kız kardeşini orakla öldürdü

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde bir kişi tartıştığı kız kardeşini orakla öldürdü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde bir kişi tartıştığı kız kardeşini orakla öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ölmez (67) kız kardeşi Saniye Ölmez (56) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmasının ardından Hüseyin Ölmez, çayır biçmede kullanılan orak ile kız kardeşi Saniye Ölmez'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne neden olurken, Hüseyin Ölmez daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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