Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ghi'den Trabzon Valiliği'ne ziyaret

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve beraberindeki heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Choi ile Vali Yücel Yavuz bir süre görüştü. Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong- Ghi ve beraberindeki heyeti Trabzon'da görmekten mutluluk duyduklarını belirten Vali Yücel Yavuz, “İki ülke arasındaki tarihe dayanan dostluk ve ilişkiler günümüzde ilerleyerek devam ediyor. Her iki ülkenin yöneticileri ve devlet başkanları tarafından ilişkilerin daha da gelişmesi için azami gayret gösteriliyor” dedi.

Bu tür ziyaretlerin ve karşılıklı fikir alışverişlerinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Vali Yavuz, “Bu vesile ile şehrimize gelen büyükelçimizi ileriki günlerde de heyetiyle birlikte tekrar Trabzon'da ağırlamak isteriz. Kendilerinin de bahsettikleri üzere Trabzon ve Karadeniz bölgesi Türkiye'de çalışkanlığı ve üretkenliğiyle önemli bir yere sahiptir. Ayrıcı Kore insanıyla Karadeniz insanın uyumlu yaşam tarzıda mevcuttur. Bu yönüyle iki ülke arasındaki ileriye dönük bağlantıların kurulması aşamasında büyükelçimizin ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ediyorum. Özellikle iş adamlarımızın Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda çok güzel tecrübeleri var. Bu ilişkilerin bugünde hayata geçmesi ve devam etmesi için gayretlerimiz devam ediyor. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da artacağına inanıyorum. Çok güzel gelişmeler olacak” diye konuştu.

Futbol başta olmak üzere sporla ilgili de iki ülke arasında güzel ilişkilerin olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Büyükelçimizin öncülüğünde Kore Devletiyle ülkemiz arasındaki birlik beraberlik ve işbirliğinin Karadeniz yansıması Trabzon merkezli olarak güzel bir şekilde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye, Kore ilişkilerinde çok ciddi bir gelişme yaşandığını ifade eden Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ise “Trabzon'u ziyaret etmek bizim için önemlidir. Trabzon'u ziyaret etmekten çok memnunum. 2012 yılında Kore ile Türkiye arasında çeşitli serbest ticaret anlaşmalarının yanında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çeşitli bir takım sözleşmeler yapılmıştır. Bunlar doğrultusunda da iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye gideceğini düşünmekteyiz. Yine ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesi, yatırımları da arttırmaktadır. Şuan Türkiye'ye yatırım yapan şirket sayımız yaklaşık 303 civarındadır. Bunlarında sayıları gittikçe artmaktadır” ifadelerini kullandı.