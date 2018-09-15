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Koruma altındaki kırmızı benekli alabalıkların ölümleri dikkat çekiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Karaçam Deresi’nde koruma altına alınan kırmızı benekli alabalıklarda ölümler yaşanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Karaçam Deresi'nde koruma altına alınan kırmızı benekli alabalıklarda ölümler yaşanıyor.


Her yıl binlerce üretilerek yavru olarak derelere bırakılan kırmızı benekli alabalığın Trabzon'da şüpheli ölümleri yaşanıyor. Çaykara ilçesindeki Karaçam Deresi'nde geçtiğimiz günlerde kıyıya vuran kırmızı benekli alabalıklar bölgede endişeye neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alabalık ölümleri meydana gelirken, koruma altında bulunan kırmızı benekli alabalık için yetkililer harekete geçti. Bölgede çalışma başlatılarak toplu balık ölümlerini nedeninin araştırılacağı belirtildi.


Konuyla ilgili bilgiler veren KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, kırmızı benekli alabalıkların ilk Solaklı Suyu'ndan temin edildiğini belirterek şimdi ise Solaklı'nın kollarında teker teker öldüklerini söyledi. Erüz, “Koruma altındaki kırmızı benekli alabalıklar Trabzon'un en doğal ve bozulmamış akarsularından önce Solaklı suyundan bulundu. Şimdi ise Solaklı'nın kolları da teker teker kırılıyor galiba. Karaçamın 2 bin 500 metre suyunu alan, Derebaşı virajlarının yanından geçen hırçın Karaçam deresi de balıklarını yaşatamayıp öldürüyor” ifadelerini kullandı.

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