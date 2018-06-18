KTÜ 63. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri

kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kutlama etkinliklerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, KTÜ Rektörü Prof.Dr. Süleyman Baykal, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kürsüye gelen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, katılımcılara teşekkür ederek 55 yıldır eğitim hizmeti veren KTÜ’nün Türkiye Cumhuriyetine ve insanlığa parlak beyinler kazandırdığını söyledi. Baykal, “Karadeniz Teknik Üniversitesi, 63 yıl önce Türkiye’nin bilim, kültür ve kalkınma hamlesine katkı vermek üzere kurulmuş olup; 55 yıldır eğitim vererek ve bilim üreterek Türkiye Cumhuriyetine ve insanlığa parlak beyinler kazandırmıştır. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılık ve sorumluluk duygusuyla yoluna devam edecektir. Bu vesileyle başta merhum Mustafa Reşit Tarakçıoğlu olmak üzere, Üniversitemizin kuruluşunda emeği geçen herkese minnet borcumuzu ifade ediyor, Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayan ve bugün aramızda olmayan büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyor; şu an görev yapmakta olan akademik ve idari tüm personelimize teşekkür etmeyi bir görev addediyorum. Bu yıl kuruluş etkinliğimizi biraz gecikmeyle ve farklı duygularla idrak ediyoruz. Bilindiği üzere 18 Mayıs 2018 günü Resmi Gazetede yayımlanan kanunla bünyemizden ayrılan ve yeni oluşturulan birimlerle Trabzon Üniversitesi adıyla ilimizde yeni bir devlet üniversitesi kurulmuştur. Böylece KTÜ bünyesinden 6. üniversite doğmuştur. Bu durum bir yandan bizleri gururlandırırken öte yandan yakın bir zamana kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ayrı bir tüzel kişilik içerisinde kalması içimizde bir burukluğun oluşmasına yol açtı. Bu vesileyle tedviren rektörlüğünü yürütmekte olduğum Trabzon Üniversitesi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kuruluşunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu ayrışmadan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 12 fakülte; 6 enstitü; 1 yüksek okul ve 8 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Bu birimlerde 2 bin 51 akademisyen; 3 bin 374 idarî personel çalışmaktadır. Üniversitemiz, bin 182 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 bin 368 öğrenciye eğitim veren, 210 bin 322 mezunu olan köklü ve büyük bir kurumdur” dedi.

"KTÜ dünyada başarısını kanıtlamış üniversitelerle işbirliği yaparak kendini geliştirdi"

KTÜ’nün dünyada başarısını kanıtlayan üniversitelerle işbirliği yaparak kendini yenilediğini ifade eden Baykal, “Karadeniz Teknik Üniversitesi, bilimin evrenselliğini özümsemiş nitelikli ve tecrübeli bir kurumdur. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların yalnız Trabzon şehri ve Türkiye merkezli olamayacağının farkındadır. Bu manada dünyada başarısını kanıtlamış üniversitelerle de iş birliği yaparak kendini sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. KTÜ, sorumluluklarını yerine getirerek bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. En son Rusya Federasyonu Kuban Teknik Üniversitesi ve İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Üniversiteleri ile ikili protokoller imzalayarak bu sürece dâhil ettik. Böylece YÖK tarafından uluslararasılaşma alanında belirlenen 20 üniversite içerisinde yer almanın sorumluluklarından birini daha yerine getirmiş olduk. Yüksek öğretim sisteminde bir diğer önemli konu; çıktı süreçleriyle birlikte, iyileşmeye açık alanları belirlemek ve sürekli iyileşme yaklaşımı ile rekabetçi bir yükseköğretim ortamı oluşturmaktır. Bu amaçla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği çıkarılmış ve bu kapsamda tüm üniversitelerin YÖK Kalite Kurulu tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine alınmasına karar verilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi bu alanda da öncü ve cesaretlendirici bir rol oynamıştır. Bu rolü sayesindedir ki, Kalkınma Bakanlığı tarafından da stratejik planlama konusunda pilot üniversite seçilmiştir. Hazırlıklarının son aşamasını gelinen 2019-2023 Stratejik Planımız diğer kamu kurumları ve üniversiteler için örneklik teşkil edecektir” diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da KTÜ’nün hem dünyada hem de Türkiye’den söz sahibi bir üniversite olduğunu kaydederek “Ülkemizin, Cumhuriyet tarihimizin en köklü kuruluşlarından olan ismini Karadeniz’den alan ve teknik eğitim konusunda hem ülkemizde hem de dünyada söz sahibi olan KTÜ’müzün 63 kuruluş yıldönümü için bir aradayız. Türkiyemiz bulunduğu coğrafya ve stratejik konumu itibariyle tarih boyunca hep hedefte olan aslında en pahalı coğrafya üzerinde kurulu olan bir ülke. Bu ülkenin evlatları ve milleti olarak bizler sürekli teyakkuzda olmak sürekli mücadele etmek sürekli gayret etmek durumunda bir milletiz. Üniversitelerimizin önemi hiçbir zaman inkâr edilemeyeceği gibi gittikçe de artıyor. KTÜ kurulduğu günden bugüne kadar vazifesini en iyi yapan başta gelen üniversitelerimizden biri” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KTÜ’nün 2017 yılı idari personel başarı ödülü, öğrenci başarı ödülü ve doktora diplomaları protokol tarafından verildi.