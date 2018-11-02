KTÜ Farabi Hastanesinde 8 yılda 27. karaciğer nakli

Rize'de beyin ölümü gerçekleşen şahsın karaciğeri 2 yıldır organ bekleyen 54 yaşındaki hastaya takıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 2 yıl aradan sonra ilk kez Karaciğer nakli yapılırken hastanede son 8 yılda 27 Karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan Özgün, hastanın başarılı bir operasyonla organ naklinin sağlandığını belirterek, şikayetlerin büyük bir bölümünün ortadan kalktığını söyledi.

Özgür, “İki yıl aradan sonra Karaciğer nakli yapılan ilk vakamız. Hastamız son derece başarılı bir operasyon geçirdi. Hastamızı bugün ya da yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Her şey olumlu hastamızın hiçbir şikâyeti yok. Kan tetkikleri gayet iyi. Sonuç olarak çok başarılı bir Karaciğer nakli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2011 yılından bugüne 27 karaciğer nakli

Operasyonu gerçekleştirenlerden KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Genel Cerrah Öğretim Üyesi Dr. Arif Burak Çekiç de hastanede son 8 yılda 27 Karaciğer naklinin yapıldığını belirterek organ bağışının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanın uzun dönemdir Karaciğer sirozu nedeniyle takip edildiğini kaydeden Çekiç, “Hastamız uzun dönemdir karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen bir hastamızdı. Merkezimize başvurduktan sonra gerekli incelemeleri yaptık. Nakil olabileceğini gördükten sonra kendisini kadavra organ bekleme listemize ekledik. Akabinde Rize ilimizde beyin ölümü gerçekleşen bir hastamızdan uygun bir kan grubuna bağlı Karaciğer olduğu haberini alınca bizde ekip olarak Rize'ye giderek organı çıkardık. Yoğun bir uğraş emek sonrasında hastanemizde karaciğer naklini hastamıza başarıyla gerçekleştirdik. Bu üniversite bünyemizde 27'nci naklimiz. İlk olarak 2011 yılında hastanemizde Karaciğer nakli yapılmıştı. Yaklaşık 2 yıllık bir dönem için ara verilmişti. Şimdi yeni bir ekiple tekrar Karaciğer nakillerine başladık. Bu hastanemizde 27'nci karaciğer nakli oldu. Organ bağışının artırılmasını istiyoruz. Ülkemizde organ nakli kadavradan yeteri seviyede bulunmamakta. Organ bağışının hem ülkemizde de hem de bölgemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen kişiler organlarını bağışlayarak başka kişilere umut olabiliyorlar başka kişilere hayat verebiliyorlar. Dileğimiz ülke çapında organ bağışı sayısının artması bu şekilde organ bekleyen hastalarımızın da şifaya kavuşmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Bayburt'tan gelerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer tedavisi gören 54 yaşındaki Erhan Makili, nakil sayesinde şikayetlerinin azaldığını ifade ederek, “İki yıldır karaciğer bekliyordum. Şikâyetlerim çoktu. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Bir yıldır sürekli yatakta yattım. Şu an Allahım'a çok şükür şikâyetlerim hemen hemen kayboldu. Karaciğeri kimden aldığımı bilmiyorum sadece Rize'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alındığını biliyorum. Allah ona rahmet eylesin ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.