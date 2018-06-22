Dr. Süleyman Baykal, KTÜ’nün uluslararası alanda öğrenci yelpazesini zenginleştirirken Türkiye’nin en iyilerinden biri olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini belirterek sadece yurt içinden değil yurt dışından da tercih edilen bir üniversite olduğunu söyledi.

Baykal, KTÜ’nün ilmî ve idarî gelişmişlik ve tecrübesinin yanında fizikî şartları açısından da öne çıkan bir üniversite olduğunu ifade ederek kent planlamalarında gerek altyapı, gerekse peyzaj olarak yerel yönetimlere örneklik teşkil ettiğini, daha yaşanabilir bir çevre ve daha güzel bir Trabzon için akademik birikimlerini yerel yöneticilerle paylaşabileceklerini belirtti.

Baykal, “Karadeniz Teknik Üniversitesi, ilmî ve idarî gelişmişlik ve tecrübesinin yanında fizikî şartları açısından da öne çıkan bir üniversitedir. Bugün eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğümüz yerleşkelerimiz; kent planlamalarında gerek altyapı, gerekse peyzaj olarak yerel yönetimlere örneklik teşkil etmektedir. Bu manada daha yaşanılabilir bir çevre ve daha güzel bir Trabzon için tüm akademik birikimimizi ve tecrübemizi yerel yöneticilerimizle paylaşabileceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Çevre duyarlılığı açısından gelecek nesillere karşı sorumlu olduğumuzu hatırlatmayı kurum üst yöneticisi sıfatımla birlikte akademik bir görev olarak telakki ediyorum .Karadeniz Teknik Üniversitesi, sadece Trabzon şehrini değil, Karadeniz Bölgesini etkileyen bir üniversitedir ve bölgenin kalkınıp gelişebilmesi için çalışan bir kurumdur. Bu minvalde Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerinde bulunan on üniversite olarak DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile bir araya gelerek DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği’ni kurduk ve 2017 yılının sonuna kadar da Dönem Başkanlığını yürüttük. Dönem Başkanlığını yürüttüğümüz süre içerisinde ilimiz ve bölgemize yönelik olarak 13 proje hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunuldu. Bu projelerden birisi olan “Dalgadan Enerjiye Projesi” 2018 yılının başından itibaren yürütülmeye başlandı. Yine Dönem Başkanlığımız süresi içerisinde bölgemizin turizm sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla Uluslararası Turizm Sempozyumu düzenledik ve burada sunulan bildirileri kitaplaştırarak akademik dünyaya ve paydaşlarımıza sunduk” dedi.

"2018 yılında 4 bin’e yakın yabancı öğrenci başvuru yaptı"

KTÜ’nün sadece yurt içinden değil yurt dışından da tercih edilen bir kurum olduğuna dikkat çeken Baykal, “Karadeniz Teknik Üniversitesi, bilimin karşılıklı etkileşim ve değişim yoluyla vücut bulacağına inanan tecrübeli bir kurumdur. Bu nedenle uluslararası camiada saygınlığın yolunun uluslararası akademik personel değişimi ve öğrenci payından geçmekte olduğunun farkındadır. KTÜ, dünyanın değişik ülkelerinden binlerce öğrencinin akademik terbiye ve bilgi alarak insanlığa hizmet etmeleri için uğraş veren bir kurumdur. Türkiye Burslusu olarak ve KTÜ YÖS üzerinden üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimize KTÜ TÖMER vasıtasıyla çok başarılı bir Türkçe eğitimi vermekteyiz. 2013 yılında 654 yabancı uyruklu aday öğrenci ile başlattığımız KTÜ-YÖS sınavına; 2018 yılında 4 bin’e yakın öğrenci başvuru yapmış, yurt içinde ve yurt dışında belirlediğimiz merkezlerde yaptığımız sınava girmiştir. Bu tablo, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında yabancı uyruklu öğrenci sayımızın daha yukarılara çıkacağının açık işaretidir. Bu durum, Üniversitemizin yurt içinde olduğu gibi yurt dışından da tercih edilen bir kurum olduğunu göstermektedir. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılmasının ülkemizin 2023 Vizyonu kapsamında Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hedeflerinden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Üniversitemiz, uluslararası alanda öğrenci yelpazesini zenginleştirirken Türkiye’nin en iyilerinden biri olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Bu kapsamda bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı’na Trabzon dışından 7 bin civarında lise öğrencisi ve öğretmen katılmıştır. Bunların dışında yıl içerisinde gerek Trabzon’da gerekse yurtiçindeki ve dışındaki eğitim fuarlarına katılarak üniversitemizin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca kurmuş olduğumuz KTÜ TV ve KTÜ Radyo vasıtasıyla eğitim, kültür ve bilimsel faaliyetlerimiz çağdaş metotlarla tanıtılmaktadır” diye konuştu.

"Son bir yıl içerisinde 13 adet ulusal patent başvurusu yapıldı"

KTÜ’nün özellikle patent alma konusuna ağırlık verdiğini bu anlamda son 1 yıl içerisinde 13 adet ulusal patent başvurusu yapıldığına dikkat çeken Baykal, “Üniversitemiz özellikle patent alma konusuna ağırlık vermekte ve kurmuş olduğumuz Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden akademik personelimiz bu doğrultuda desteklenmektedir. Son bir yıl içerisinde 13 adet ulusal patent başvurusu yapılmış ve bunlardan üçü patent belgesi almıştır. Teknoloji Transfer Ofisimiz TÜBİTAK’tan Kurumsal Kapasitenin Artırılması-1601 hibe desteğini de almaya hak kazanmıştır. Yine Teknoloji Transfer Ofisimiz öncülüğünde Düşünden Gerçeğine temalı proje pazarının bu yıl 13.sü düzenlendi.Bilimsel faaliyetlerin en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki nitelikli projelerdir. Üniversitemiz, akademik personeli ve bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi başta olmak üzere tüm birikimiyle TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer dış projelerinin kabulü noktasında büyük bir gayretin içerisindedir. Bu kapsamda 2017 yıl sonu itibarıyla TÜBİTAK 1001 Destek Programı değerlendirme sonuçlarına göre tüm üniversiteler arasında Üniversitemiz 6. sırada yerini almıştır. Bunların yanında KTÜ, URAP Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında 13. sırada kendine yer bulmuştur. Ayrıca Uluslararası Leiden Ranking üniversiteler sıralamasında da dünya genelinde 808. ci sırada yerimizi aldık” şeklinde konuştu.

"KTÜ sadece Trabzon değil Karadeniz Bölgesi’nin tamamına hizmet veren bir kurumdur"

KTÜ’nün bulunduğu konum itibariyle sadece Trabzon’a değil, Karadeniz Bölgesinin tamamına hizmet veren bir kurum olduğunu kaydeden Baykal, şunları söyledi:

“Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversite-şehir ve sanayi üçlüsünün ayrılmaz olduğunun bilincinde olan köklü bir kurumdur. Bu manada başta Trabzon olmak üzere, Karadeniz Bölgesi ve Türkiye genelinde ortaya konulacak her türlü sanayi atılımında Trabzon ile ele ele vererek başarılı projelere imza atabilecek yeterliliktedir. Karadeniz Bölgesinin merkez şehri olan Trabzon, köklü geçmişi ve iş yapabilir olma özelliği ile sanayi atılımlarını gerçekleştirebilecek ve bu yönde yapılacak her türlü yatırımı kaldırabilecek potansiyele sahiptir. Trabzon’un ayrılmaz bir parçası olan Üniversitemiz de bu yönde üzerine düşen görevi yerine getirme kararlılığındadır. Bu çerçevede daha önce Arsin Organize Bölgesinde açtığımız Teknoloji Transfer Ofisimizin irtibat bürosunun ikincisini bu yıl Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde açtık. Bu faaliyetlere ilaveten eğitim kurumu olmamızdan dolayı ön plana çıkartmak istediğim bir diğer husus İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Üniversiteye Yolculuk Projesi”dir. Bu bağlamda soru hazırlığından basımına, oradan sınavın gerçekleştirilmesine varıncaya kadar bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz deneme sınavı vasıtasıyla Trabzon’un Türkiye ölçeğinde üniversiteye öğrenci yerleştirme sıralamasındaki yeri yukarılara doğru çekilmeye çalışılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, bulunduğu konum itibarıyla sadece Trabzon’a değil, Karadeniz Bölgesinin tamamına hizmet veren bir kurumdur. Özellikle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bölge halkının çok büyük bir bölümüne sağlık hizmeti verilmektedir. Bu durum, Üniversitemizin akademik bilgi üretmenin yanı sıra ürettiği bilgiyle insanlığın hizmetinde olduğunun bir göstergesidir. Yapımında sona gelinen Çocuk Hastanesi’nin hayata geçirilmesi ile bu hizmetler daha kapsamlı hale gelecektir. Diğer yandan Türkiye’nin en donanımlı yeni Acil ve Yoğun Bakım binamızın faaliyete geçirilmesi büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bunların yanında uzun yıllardır büyük bir sorun olarak ortada duran otopark konusu da Kalkınma Bakanlığımızdan alınan destekle çözüme kavuşturulmuştur. İhale süreci tamamlanmak üzere olan inşaatın yapımına kısa bir süre sonra başlanacaktır.”