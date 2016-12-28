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28 Aralık 2016 17:28

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Arsin OSB’de açıldı

KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Arsin OSB’de açıldı

28 Aralık 2016 17:28

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin açılışı Arsin Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı.
Açılışa, Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un yanı sıra KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, Arsin Kaymakamlığına vekalet eden Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, TTSO Başkan Vekili Erkut Çelebi, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Koray Turan, bilim adamları ve işadamları katıldı.
Vali Yavuz, Teknoloji Transfer Ofisi’nin kentin sanayisine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Arsin sanayileşme bakımından örnek gösterilecek bir yapıya sahip. Arsin OSB bünyesinde açılan bu ofis dünyada teknoloji ve bilimi kullanma anlamında şehrimiz adına çok önemli bir işlev görecek. Sanayi bölgemizde yapılacak olan yeni yatırımlar ve teknolojik düzenlenmelerdeki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Bu uygulamayı diğer OSB’lerimize de uygulamalıyız” dedi.
Dünyanın her açıdan zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Vali Yavuz, “Mazlum milletler için Türkiye olarak dünyanın gidişatına bakıp yol haritamızı ona göre oluşturmalıyız. Bu bağlamda sanayicinin en iyisini üretmesi, tüccarın en iyi ticareti yapması kısacası meslek erbapları ne yapıyorlarsa en iyisini yapmaları gerekir. Zaman israfına tahammülümüz yoktur. Bu bilinçle hareket ederek gelişen teknolojinin nimetlerinden en güzel şekilde istifade etmeliyiz. Bu ofisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Teknoloji Transfer Ofisi’nin açılışı gerçekleştiren Vali Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.



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