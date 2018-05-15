KTÜ Vakfıkebir MYO son mezunlarını verdi

Vakfıkebir MYO Yerleşkesinde gerçekleştirilen 12. mezuniyet töreninde mezunlar adına Eğitim-öğretim sürecini büyük bir başarı örneği göstererek okul birinciliğiyle bitiren Hatice Oruç yaptığı konuşmada yüksekokul yönetimine ve Vakfıkebir Halkı’na teşekkür etti.

Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Uzun, tören açılışında yaptığı konuşmaya kendilerine her türlü desteği veren KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’a teşekkür ederek başladı. Daha sonra mezun olan öğrencilere 2 yıl boyunca eğitim-öğretimin en iyisini vermeye çalıştıklarını belirten Uzun “Dürüst, çalışkan ve üretken her insan tüm insanlık için başlı başına bir değerdir. Kendinize, arkadaşlarınıza, ailenize inanın, güvenin; gelecekten korkmayın ve zorluklarla mücadele etme gücünü hiç kaybetmeyin” dedi.

“Bugün çeşitli özverilerle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı, donanımlı bireyler olarak çalışma hayatına uğurlamanın sevincini birlikte yaşıyoruz” diyerek öğrenci velilerine seslenen Uzun yeni bir binaya ihtiyaçları olduğunun altını önemle çizdi. “Yeni bölümlerin ve programların açılması ve öğrenci sayımızın artırılması öncelikli hedefimizdir. Fakat bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve Yüksekokulumuzun gelişip büyümesi için çok acilen öğrenci sosyal alanlarının da yer aldığı yerleşkemizde bulunan, tek katlı idari binanın yıkılıp yerine daha kapsamlı ve Yüksekokulumuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeni bir binanın yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada “KTÜ Vakfıkebir MYO’un son mezuniyet törenindeyiz. Artık bundan sonra Trabzon Üniversitesi olarak Vakfıkebir MYO yoluna devam edecek. Bugün bir bitişin değil hayatınızda yeni bir başlangıcın arifesindesiniz. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan memnun olduk ve sizleri ilçemizin gönül elçileri olarak memleketlerinize uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

Törene katılamayanların tebrik telgraflarının okunmasından sonra öğrenciler topluca mezuniyet andını okudular. Dereceye giren öğrencilere başarı plaketlerinin yanında çeşitli hediyeler verildi. Törenin finalinde mezun olan yaklaşık 350 öğrenci büyük bir coşkuyla keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Tören sonrasında yöresel sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser ile öğrenciler hem mezuniyetlerini kutladılar hem de tüm yılın yorgunluk ve stresini doyasıya eğlenerek attılar.