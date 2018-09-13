KTÜ yeni kurduğu merkez ile ilaç endüstrisinin millileşmesine destek verecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde ilaç endüstrisinin millileşmesine destek vermek amacıyla yeni kurulan İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bilgilendirme ve paydaş görüşleri toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) temsilcileri, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcileri ve özel ilaç sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Baykal, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Beşeri, veteriner ve zirai ilaçla ilgili alanlarda bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yaparak yeni teknikler geliştirmek amacıyla kurulduğu belirterek, “Bu toplantıyla birlikte merkezin hem tanıtımını yapacağız hemde paydaşlarla beraber karşılıklı neler yapılabileceğiyle ilgili görüşleri alacağız. Bu merkezin kuruluşu KTÜ bünyesinde bulunan öğretim üyelerimizin aracılığıyla oldu. Kuruluş aşaması Sanayi Bakanlığı ile birlikte yürütüldü.Ülkemizin 2023 hedefleri içerisinde olan ilaç endüstrisinin millileşmesine bağlı olarak bir süreç gelişti. Üniversitemiz ilaç sanayisininde istekleri doğrultusunda ortak projeler yapacaktır” dedi.

Bilgilendirme toplantısında konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ her alanda öncü olmayı sever ve bunu başarır diyerek “Arkadaşlarımız bizi gelip bilgilendirdiğinde milli ve yerli anlamda heyecan verici bir proje olduğunu gördüm. KTÜ'de böyle bir birimin oluşması hem ülkemiz hem milletimiz hemde bilim adına muazzam bir başlangıçtır. Her sektörde yerli ve milli anlayışla hareket edersek tüm engelleri aşabiliriz. Bu merkez için Rektör hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.