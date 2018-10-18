KTÜ yeni öğrencilerine şenlikle "Merhaba" dedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) düzenlediği şenlikle yeni öğrencilerine "Merhaba" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni bu yıl kazanan öğrencilerin okula adaptasyonlarını sağlamak ve diğer öğrencilerle kaynaşmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen "KTÜ'ye Merhaba" etkinliğinde öğrenciler çalan müziklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldular. Yöresel Karadeniz müziklerinin de çaldığı etkinlikte farklı kültürlerden gelen öğrencilerin bu müziklerde oynaması renkli anlara sahne oldu. Ayrıca yeni gelen öğrenciler KTÜ'de faaliyet gösteren kulüplere üye olma fırsatı bularak derslerinin yanında kendilerine hobi edinme fırsatı buldular.

Etkinlikle ilgili konuşan Trabzon Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Erdoğan “Yaklaşık 3 yıldır 'KTÜ 001 İlk Ders: KTÜ'ye Merhaba' etkinliğini düzenliyoruz. Buradaki amacımız Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yeni katılan öğrenci arkadaşlarımıza sıcacık bir merhaba demek. Çünkü üniversite yaşantısı onlar için çok önemli. Nasıl olumlu duygular ile başlarlarsa o şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Bu etkinliği KTÜ Rektörlüğü öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Amacımız güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamak. Bir anlamda öğrencilerimizin ne kadar farklı ne kadar iyi bir üniversiteye gelmiş olmalarını da onlara hissettirmek istiyoruz. Çünkü burada yaşanan ortam anlatılmaz, yaşanır. Öğrencilerimizinde bu etkinliklere onunlu duygularla dönüşler yaptığını biliyorum. İnşallah bu etkinlikleri devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

"KTÜ özellikle yeni kayıt olan öğrencileriyle kucaklaşma ortamını geleneksel bir hale getirdi" diyen KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem “Bu kucaklaşmayı sıcak bir ortamda yapmayı arzu ettik. Bunun için çeşitli birimlerle birlikte yeni kayıt olmuş yaklaşık 5 bin 685 öğrencimizi buraya davet ettik ve kendilerini çeşitli müzik grupları eşliğinde bir 'hoşgeldin' diyoruz. Tabi böyle bir buluşmanın bizim için başka avantajları da var. Öğrencilerimiz eğitim için buraya gelmişler ama kampüs hayatı ve sosyal hayat öğrencilerin yaşamlarında önemli bir parça. Bu alanda üniversitemizin yaklaşık 50 tane öğrenci kulübü var. Dersleri hocalarından alacaklar ama bu kulüplerle de sosyalleşecekler ve hayata hazır hale gelecekler. Bu anlamda bu tip bir buluşma bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.