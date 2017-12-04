KTÜ’de 1. Türk-Hint Araştırmaları Çalıştayı yapıldı

Türk-Hint araştırmaları konusunda uzman Türk ve Hint akademisyenlerin davetli olarak katıldıkları çalıştay, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 15 bilim adamı 5 oturumda bildirilerini sunarak Türk-Hint ilişkilerini ve Hindistan’daki Türk tarihini geçmişten itibaren inceledi.

Çalıştayın Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanı KTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Müslüme Melis Çeliktaş, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve amacına ulaştığını söyledi. Tarihin kadim dönemlerinden itibaren Türk ve Hintlerin başta dil, din ve kültür olmak üzere birçok alanda etkileşime girmiş iki millet olduğunu belirten Çeliktaş “Burada sunulan bildirilerle bu etkileşimin boyutları tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlarla yeni araştırmaların önü açılmıştır. Dolayısıyla düzenlediğimiz çalıştay bu alanda bundan sonraki bilim çalışmaları için cesaret verici ve ufuk açıcı bir işleve sahip olmuştur” dedi.

Bir gün boyunca süren çalıştaya öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, katılımcı akademisyenler de çalıştaya yönelik bu ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.