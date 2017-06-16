Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 18:11

KTÜ’de 50 dönem mezuniyet töreni

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi 50.

KTÜ’de 50 dönem mezuniyet töreni

16 Haziran 2017 18:11

dönem mezuniyet töreni yağmur altında yapıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde bin 480 öğrenci kep fırlattı.


KTÜ Futbol sahasında düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verirken daha sonra söz alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem, KTÜ’nün 1968 yılından bu yana mezun verdiğini söyledi. Hüsem, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Ankara ve İstanbul illeri dışında kurulan ilk üniversitedir ve 1968 yılından bu yana mezun veren güçlü köklü bir üniversitedir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında bir çok projelerde başarı ile görev almış, hem özel sektörde, hem de kamuda aranan mühendisler haline gelmiştir. Üniversitemizin ülkemizdeki bir çok üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacını da karşılamaktadır. KTÜ Mühendislik Fakültesi ülkemizde ilk 10, dünyada üniversiteler arasında ise 744. Sırada yer almaktadır. Yine mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü ve makine mühendisliği bölümleri üniversitelerimiz arasında 3 sırada, dünyada ise 305 ve 405 sırada yer alarak KTÜ’nin KTÜ Mühendislik Fakültesinin gücünü bir kez daha göstermiştir” dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere “Mühendislik Yemini” yaptırıldı. Yemin törenini KTÜ’den 1970 yılında mezun olan eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, yaptırdı.


Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Maden mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmak üzere 10 bölümden mezun olan bin 480 öğrenci daha sonra günün anısına kep fırlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!