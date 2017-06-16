KTÜ’de 50 dönem mezuniyet töreni

dönem mezuniyet töreni yağmur altında yapıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreninde bin 480 öğrenci kep fırlattı.

KTÜ Futbol sahasında düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verirken daha sonra söz alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem, KTÜ’nün 1968 yılından bu yana mezun verdiğini söyledi. Hüsem, “Karadeniz Teknik Üniversitesi Ankara ve İstanbul illeri dışında kurulan ilk üniversitedir ve 1968 yılından bu yana mezun veren güçlü köklü bir üniversitedir. Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışında bir çok projelerde başarı ile görev almış, hem özel sektörde, hem de kamuda aranan mühendisler haline gelmiştir. Üniversitemizin ülkemizdeki bir çok üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacını da karşılamaktadır. KTÜ Mühendislik Fakültesi ülkemizde ilk 10, dünyada üniversiteler arasında ise 744. Sırada yer almaktadır. Yine mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü ve makine mühendisliği bölümleri üniversitelerimiz arasında 3 sırada, dünyada ise 305 ve 405 sırada yer alarak KTÜ’nin KTÜ Mühendislik Fakültesinin gücünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere “Mühendislik Yemini” yaptırıldı. Yemin törenini KTÜ’den 1970 yılında mezun olan eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, yaptırdı.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Maden mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmak üzere 10 bölümden mezun olan bin 480 öğrenci daha sonra günün anısına kep fırlattı.