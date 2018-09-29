KTÜ'de şampiyonlar takdir belgelerini Rektör Baykal'ın elinden aldı

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapılan yarışmalarda ödül kazanan öğrenci ve akademisyenler takdir belgelerini KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın elinden aldı.

KTÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen törenle Tekla Global BIM Awards 2018 yarışmasında, başvuru kategorisinde dünya birinciliği kazanan BlackSea-Torm Ekibine, TEKN OFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Model Uydu kategorisinde birincilik ödülü kazanan ULAK Takımına, yine TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Sualtı Sistemleri kategorisinde birincilik ödülü kazanan Creatiny Grubuna ve Shell Eco Marathon Türkiye'de Pist İçi Ödüller kategorisinde üçüncülük ve Pist Dışı Ödülleri kategorisinde “En İyi Tasarım” ödülü kazanan KTÜ Enerji Teknolojileri Topluluğu'na teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen yarışmalarda KTÜ'nün isminin hep en yukarlarda olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Son TEKNOFEST'te elde edilen iki başarının da ardında iyi bir ekip çalışması ve bir başarı hikayesi olduğuna vurgu yapan Baykal “Ödüller bizi çok mutlu etti. Ancak bu başarılar bir günde gelen başarılar değil. Bu başarı öğrencilerimizin hem kendi aralarında hem hocalarıyla kurdukları birlikteliğin bir sonucu geldi. İnşallah devamı da gelecek. Bunun yanında BlackSea-Torm ekibinin yurt dışında elde ettiği dünya birinciliği ve KTÜ Enerji Topluluğu'nun da aldığı başarılar çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ekiplere takdir belgelerini tek tek veren Baykal, daha sonra ekiplerle toplu fotoğraf çektirdi.