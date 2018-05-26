KTÜ’lü öğrenciler ’Açık Hava Sineması’nda buluştu

Etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin öğrenciye hitap eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üniversite eğitimine dikkat çekerek üniversite eğitiminin gelecekte Türkiye için daha büyük sorumluluklar üstlenmenin altyapısını oluşturacağını söyledi.

Türkiye’nin dünyada daha iddialı bir ülke olması için üniversite eğitimi almış yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Burada bulunmak benim için gerçekten gurur ve müthiş bir heyecan verici bir olay. Ben de bu güzel, bu anlamlı program nedeniyle iştirak eden bütün genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yarın ülke sorumluluğunu devredeceğimiz bütün genç kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Hepiniz, hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir program hazırladılar. Biz de destek olmaya çalıştık, hem de iştirak ederek bu mutluluğu sizlerle beraber paylaşmak istedik. Üniversite eğitimi almak yarın ülkemiz için daha büyük sorumlulukları almanın altyapısını oluşturacaktır. Daha iddialı ülke olmamız için gerekli çalışmaları sizler ortaya koyacaksınız" dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerinin bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Ülkemizin her alanda bilimde, teknolojide ihtiyaç duyacağı insan kaynağını sizler sağlayacaksınız. Bu nedenle sizlerin nitelikli eğitim alması çok önemli. Ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan nesil sizlerin nesli olacaktır. O nedenle kendinizi her alanda geliştirin. Bu ülkenin kaynaklarına ve imkanlarına güvenin... Özgüveni yüksek bireyler olarak hedeflerinizi ortaya koyun ve bunları gerçekleştirmek için bütün gücünüzle çalışın. Bu tür etkinliklerin sizlerin ufkunu açacak etkinlikler olarak görüyorum. Çünkü kültür ve sanat düzeyi aynı zamanda bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Kültür ve sanat şehri olan Trabzon’da bu tür etkinliklerin olması ayrıca mutluluk verici, anlam verici” diye konuştu.