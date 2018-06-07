KTÜ’lü öğrenciler suyla üç boyutlu yazı yazma sistemi geliştirdiler

sınıf öğrencileri Alp Caner Satı ve İlker Erdöl, “Suyla üç boyutlu yazı yazma sistemi” geliştirdi.

Projenin, reklam ve eğlence sektöründe insanların ilgisini çekeceğini belirten öğrenciler suyun üç boyutlu gözükecek şekilde akmasına imkân tanınacak şekilde tasarlandığını belirttiler.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 sınıf öğrencisi Alp Caner Satı, proje sayesinde şirketlerin reklamını tüketiciye daha etkili bir şekilde ulaşacağını kaydederek, “Günümüzde kullanılan havuz gösterilerinde oluşan şekiller tek boyutlu şekilde tasarlanmıştır. Genellikle ortaya çıkacak olan şekiller önceden kodlanmış ve izleyicinin zevkine göre değişiklik göstermemişlerdir. Bu proje kapsamında elektronik vanalar üç boyutlu şekil oluşturacak şekilde dizilmiştir. Projenin yenilikçi yönünü oluşturan bu dizime ek olarak, suyun üç boyutlu gözükecek şekilde akmasına imkân tanınacak şekilde mikroişlemci kartına program yazılmıştır. Ayrıca bu program izleyicinin istediği şekli seçmesine imkân vermektedir. Reklam ve eğlence sektöründe insanların ilgisini çekebilecek projelere olan ihtiyaç nedeniyle projemiz önem teşkil etmektedir. Ayrıca eğlence sektöründe de oluşturulabilecek güzel şekiller ile insanların hoş vakit geçirmesi sağlanabilir. Projemiz ile birlikte şirketler reklamını tüketiciye daha etkili bir şekilde ulaştırabilecektir” dedi.

İlker Erdöl de suyun akış hareketleri üretilen sinyale göre değiştiğini belirterek “Görsel sanatlar genellikle ilgi ve müşteri çekmek için reklam amaçlı da kullanılabilir. Biz de önerdiğimiz bu projede, kullanacağımız bir çok elektronik vana yardımıyla su akışıyla oluşturulan bir tablo oluşturmayı (resim veya yazı) ve su akışını ses dalgaları ile kontrol ederek tabloya üçüncü bir boyut eklemeyi planlıyoruz. Yüksek frekanslı sinyal üreteçleri hoparlöre bağlandığında suyun akış hareketleri üretilen sinyale göre değişebilmektedir. Son zamanlarda bu konu ile ilgili bir çok hobi amaçlı çalışma karşımıza çıkmaktadır. Ancak biz bu çalışmalara biraz da bilimsel etkisini katarak görselliği yüksek bir ürün ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle şekillerin üç boyutlu olarak ortaya konacak olması ve herhangi bir kişinin akıllı telefon gibi kullanımı kolay olan bir cihazla bu sistemi kontrol edecek olması, önerilen projenin geniş kitlelere ulaşma amacının bir göstergesidir” diye konuştu.