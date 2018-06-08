KTÜ’lü öğrencilerden “Kargo nakliye uyarı sistemi”

sınıf öğrencileri geliştirdikleri “Kargo nakliye uyarı sistemi” projesi sayesinde gönderici ve alıcıya hasar bilgisi verilerek güvenli taşımanın teşviki sağlanacak.

Öğrenciler Mustafa Özdemir, Ahmet Öner, Yunus Eliaçık ve Melih Akif Koçoğlu tarafından geliştirilen projede, hedeflenen sistem, kargo üzerindeki sensörden alınan veriler değerlendirilmek suretiyle hasar tespiti yapılarak, yapılan tespite göre sistem taşıyıcıya uyarı verecek.

sınıf öğrencisi Mustafa Özdemir, günümüzde ulaşım ve haberleşmeye olan ihtiyaçtan dolayı taşımacılık sektörünün uygulama alanı çok genişlediğini belirterek, “Günümüzde, ulaşım ve haberleşmeye olan ihtiyaçtan dolayı taşımacılık sektörün uygulama alanı çok genişlemiştir. Kargo taşımacılığı teslim alınan en kısa sürede alıcıya ulaştırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yükleme, boşaltma, depolama, aktarma ve taşımayı yapma gibi faaliyetlerden doğacak sorumluluğu üstlenir. Son yıllarda toplumun talep ettiği mal ve hizmetlerde büyük artış ve değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin sonucunda hizmet sektörü hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. Hizmet sektörünün tüketiciye ulaştırılmasında kargo taşımacılığı önemli bir role sahiptir. Dünyada e-ticaret hacminin hızla artması kargo taşımacılığına pozitif ivme kazandırmıştır. Kargo taşımacılığı demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolu ile sağlanmaktadır. Dünyada karayolu taşımacılığı daha çok tercih edilmektedir. Bu projede, gönderici ve alıcıya hasar bilgisi verilerek güvenli taşımanın teşviki amaçlanmaktadır. Hedeflenen sistem kargo üzerindeki sensörden alınan verileri değerlendirip hasar tespiti yapacaktır. Yapılan tespite göre sistem taşıcıya uyarı verecektir. Ayrıca bu veriler SD karta kaydedilerek alıcıya ulaştırılacaktır. Bu sayede kargo alıcının mağduriyetinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir” dedi.

Hedeflenen sistem kargo üzerindeki sensörden alınan verileri değerlendirip hasar tespiti yapacak

Öğrencilerden Ahmet Öner’de hedeflenen sistem kargo üzerindeki sensörden alınan veriler değerlendirilip hasar tespiti yapacağını ifade ederek “Yapmış olduğumuz çalışmada sistemin bünyesindeki sensörler sayesinde gönderilen kargonun alıcıya güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ve ölçüm yaptığı verileri görsel ve sayısal olarak iletmesi sağlanacak şekilde ulaşmasını sağlayan ve ölçüm yaptığı verileri görsel ve sayısal olarak iletmesi sağlanacak şekilde tasarımı ve simülayonu yapılmıştır. Projede sıcaklık ve ivme sensörlerinden alınan veriler Arduino UNO mikrodenetleyicisi yardımıyla bilgisayara aktarılmıştır. Hedeflenen sistem kargo üzerindeki sensörden alınan veriler değerlendirilip hasar tespiti yapacaktır. Yapılan tespite göre sistem taşıyıcıya uyarı verecektir. Bu veriler internet bağlantısının sağlandığı noktada takip arayüzüne bağlantının koptuğu noktalarda ise SD karta kaydedilecektir” diye konuştu.

Yunus Eliaçık ise projenin kendilerine beceri kattığını kaydederek “Üzerinde çalıştığımız bu proje bizlere ekip olarak çalışma becerisi katmıştır. Projenin hazırlanması sürecinde bir projenin nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat edileceği ve nasıl anlaşılır bir biçimde yazılacağı bilgisi pekiştirildi. Teoride öğrenilen bilgiler uygulamaya dökülerek çalışma yapılmıştır. Sistem olarak kargo taşımacılığının güvenirliliği artırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çalışmalar yapılmıştır. Kullanılan sensörler bu sistemin geliştirilmesinde etkisi büyüktür. Sensörlerden alınan veriler doğrultusunda uyarı oluşturmaktadır ve bu uyarılardan alınan verilerle taşıma kriterleri belirlenmektedir. Bu sistem prototip olarak yapılmıştır. Boyut olarak maliyet açısından geliştirilebilir. Bu gelişmeler ile birlikte kargo şirketleri ile yapılacak anlaşmalar ile seri üretim yapılabilir. Bu şekilde yaygınlaşacaktır” şeklinde konuştu.