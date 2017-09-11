Dr. Necmettin Alkan’ın “Ortadoğu’da Casuslar Savaşı Nili” adlı 11’inci kitabı piyasaya çıktı. Kitapta Osmanlı Devleti’ne karşı casusluk yapan bir örgüte dair bilgiler yer alıyor.

Çalışma alanlarının genellikle 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi olduğunu belirten Prof. Dr. Necmettin Alkan, piyasaya sürdüğü kitabında Osmanlı Devleti’ne karşı casusluk faaliyetinde bulunan bir örgütü konu aldığını söyledi. Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Alkan, "Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle iş birliği yapan, Osmanlı’ya karşı istihbarat ve casusluk faaliyetlerinde bulunan ‘Nili’ diye bir örgütü yazdık. Yaklaşık 2 hafta önce piyasaya sürdük. Çalışmanın oluşum süresi, hikayesi biraz eski. Almanya’da doktora yaparken bu örgütü kuran kişilerden bir tanesinin hatıratını kütüphanede görmüştüm. Aaroh Aaronsohn adlı bir zat. Osmanlı vatandaşı bir Yahudi, Filistin bölgesinde yaşıyor. 1915 ila 1916 arasında Osmanlı Devleti’nde asker olarak görev yapıyor. Daha sonra Amerika’ya gidiyor. Amerika’ya gittiğinde hatıratını yayınlıyor. Hatırası Almanca, İngilizce olarak piyasada bulunuyor. Bu hatıratı Türkçe’ye tercüme ettim ve yayınladım. Hatıratı tercüme ettikten sonra kimdir bu diye merak edip hayatını araştırdım. Baktık ki bu kişi aslında Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle işbirliği yapan bir Yahudi delikanlısı ve bir örgüt kurmuşlar. Daha sonra Trabzon’a döndük. Son 5-6 aydır bu örgüt hakkında yerli ve yabancı Almanca, İngilizce, Türk kaynaklarını tarayıp okuyarak kitabı oluşturduk. Okuyucuların ilgisini bekliyor. Bu benim 11’inci kitabım. 100’ün üzerinde makalem var, 27 tane tebliği bulunuyor” dedi.