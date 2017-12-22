Kucka: "Avrupa’da olmayı hak eden bir takımız"

Trabzonspor’un Slovak futbolcusu Juraj Kucka, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan röportajında, Trabzon’a gelişini, lig, kupa ve kariyeriyle ilgili hedeflerini anlattı.

Mücadele eden bir oyuncu olduğunu belirten Kucka, "Hiçbir zaman herkesi çalımlayan bir oyuncu olmadım. Ben koşarım, savaşırım, takımım için mücadele ederim. Trabzonspor benim bildiğim bir kulüptü. Hem televizyon hem de çeşitli basın yayın organlarında Türkiye’de Trabzonspor’un ne kadar büyük bir kulüp olduğundan haberim vardı. Teklif sonrası başkanımızla üç dört kez görüştük. Daha sonra kendisi tatilde olduğum dönemde Slovakya’ya geldi. Bu ziyaret beni çok etkiledi. Buraya gelişimin kariyerime çok önemli katkılar yapacağını biliyordum. Çünkü çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir kulüpte forma giydiğimi biliyorum. Trabzonspor’da yeni ve güzel hedeflerim var. Ayrıca buraya gelmemde tutkulu taraftarların da etkisi vardı. Başka takımlardan da teklif aldım. Ancak başkanımızın gelip ülkemde benimle görüşmesinden çok etkilendim. Bu ziyaret kulübün bana olan ilgisini ve saygısını gösterdi. Bu ilgi sonrası seçimim kolaylaştı. Buraya gelirken eski Trabzonsporlu Vittek ve Sapara ile görüştüm. Ayrıca Durica ve Bero ile de konuştum. Hepsinden çok olumlu sözler duydum” şeklinde konuştu.

"Avrupa’da olmayı hak eden bir takımız"

Avrupa kupalarında olmayı hak eden bir takım olduklarını belirten Kucka, "Hem lig hem de kupada mücadele devam ediyoruz. Biz Avrupa kupalarında yer almayı hak eden bir takımız. Bunun için ligde ilk dört sıra içinde yer almak istiyoruz. Kupa da bunun için önemli bir yol. Sonuç olarak hedefimiz ligde ilk dört içinde yer almak, kupada ise şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

"Yusuf, Abdulkadir ve diğer genç oyuncu arkadaşlarımız çok yetenekli"

Trabzonspor’un genç oyuncularını da değerlendiren Kucka, "Çok yetenekliler ve çok büyük oyuncu olma fırsatları var. Önlerinde iyi bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Biz de onlara deneyimli ağabeyleri olarak yardım etmek durumundayız. Büyük yetenekleri sonrası önemli olan; doğru yolda yürüyüp doğru bir şekilde gelişmeleri. Yusuf ve Abdulkadir dışında antrenmanlarımıza katılan diğer gençlerin de yetenekli olduğunu söyleyebilirim” dedi.

"Taraftarlarımız inanılmaz"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getiren Kucka, Trabzonspor taraftarının inanılmaz olduğunu vurguladı. Kucka, "Daha önce oynadığım hiçbir kulüpte böyle bir şey görmedim. Her zaman yanımızda olduklarını bize hissettiriyorlar. Özellikle İstanbul takımlarına karşı oynarken muhteşem bir atmosfer oluyor. Bu atmosferin içinde oynayabilmek bizim için önemli. Bu durumda rakibin de çok fazla şansı kalmıyor” açıklamasını yaptı.

"Türkiye’de futbol zor"

Türk futbolunu da değerlendiren tecrübeli oyuncu şunları söyledi:

"Uzun yıllar İtalya’da forma giydim. Sizin de bildiğiniz üzere orada taktik organizasyonlar ön plandadır. Genelde bunun üzerine çalışılır. Türkiye daha zor aslında, daha sert. Her takım ve her oyuncu mücadele ediyor.”

"Milan taraftarı bana traktör ve tank lakabını uygun gördü"

Milan’da taraftarlar tarafından kendisine traktör ve tank lakaplarının yakıştırıldığını söyleyen Kucka, "Bu lakap futbol tarzımla ilgili bir durum. Hiçbir zaman herkesi çalımlayan bir oyuncu olmadım. Ben koşarım, savaşırım, takımım için mücadele ederim. Bu yüzden taraftarlar da bana böyle bir lakabı uygun gördüler. Bunun dışında yine ‘Traktör’ ile benzer bir ifade ‘Tank’ da kullanıyorlar" dedi.

"Durica, Hubocan ve Bero’nun burada olması beni rahatlatıyor"

Vatandaşları Durica, Hubocan ve Bero’nun da takımda olmasının kendisini rahatlattığını dile getiren deneyimli oyuncu, "Onların burada oluşu benim işimi çok rahatlatıyor. Uzun yıllardır tanıdığım, çok yakın arkadaşlarım. Durica ve Bero benden önce geldiği için burayı iyi tanıyorlar. Sizi tanıyan, işleyişi bilen, size yardıma hazır insanların olması çok önemli" diye konuştu.

"En az 6 yıl daha profesyonel futbol oynamayı planlıyorum"

Gelecekle ilgili kariyer planlarını da anlatan Kucka, "En az altı yıl daha profesyonel olarak futbol oynamayı planlıyorum, ama geleceği tam olarak bilemezsiniz. Bu nedenle anı yaşamaya özen gösteriyorum. Gerisini yaşayıp göreceğim" şeklinde konuştu.

"Trabzon dövmesi yaptırmayı düşünüyorum"

Vücudundaki dövmeleri sevdiğini belirten Kucka, Trabzon dövmesi de yaptırmayı düşündüğünü ifade etti. Karadeniz mutfağını çok beğendiğini ifade eden Slovak oyuncu, Trabzon’un doğduğu yer olan Bojnice’ye oranla çok büyük bir şehir olduğunu, burada mutlu olduğunu belirtti.