Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 12:23

Kudunoğlu’ndan geri dönüş

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Trabzon’dan 4.

Kudunoğlu’ndan geri dönüş

23 Mayıs 2018 12:23

sıradan milletvekili adayı olarak gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekilme ve partisinden istifa kararını geri çektiğini açıkladı.


Daha önce sosyal medyadan yaptığı “Çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk’ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adaylığından çekiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum” açıklamalarıyla adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini duyuran Kudunoğlu, bu kararlardan vazgeçtiğini yine sosyal medyadan duyurdu. Kudunoğlu, “Bu konuda başta İl Başkanım Güzide Hanım, il yönetimim ve ilçe başkanlarımız ile kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın gerekeni yapmış olmalarından dolayı benim de istifa gerekçem ortadan kalkmıştır. Koşulsuz olarak partimin emrindeyim partimden ve adaylıktan istifa etmiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç