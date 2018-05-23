Kudunoğlu’ndan geri dönüş

sıradan milletvekili adayı olarak gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekilme ve partisinden istifa kararını geri çektiğini açıkladı.

Daha önce sosyal medyadan yaptığı “Çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk’ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adaylığından çekiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum” açıklamalarıyla adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini duyuran Kudunoğlu, bu kararlardan vazgeçtiğini yine sosyal medyadan duyurdu. Kudunoğlu, “Bu konuda başta İl Başkanım Güzide Hanım, il yönetimim ve ilçe başkanlarımız ile kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın gerekeni yapmış olmalarından dolayı benim de istifa gerekçem ortadan kalkmıştır. Koşulsuz olarak partimin emrindeyim partimden ve adaylıktan istifa etmiyorum” dedi.