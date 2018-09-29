Kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kamyon şoförü yokuş aşağı gittiği yolda araçta yaşanan bir sorun sonrası kaza yapacağını anlayınca kamyondan atlayarak kurtulmak istedi. Ancak şoför kamyondan atladığı sırada kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayburt-Araklı karayolunda Dursun Ali Güney yönetimindeki 53 DH 319 plakalı kamyon yokuş aşağı gittiği sırada araçta bir sorun ortaya çıktı. Kaza yapacağını anlayan Güney, kamyondan atlamak için hazırlık yaptığı sırada kamyonet devrildi. Şoför Dursun Ali Güney devrilen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Yoldan geçerlerin kazayı görmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi çağrılırken, Güney'in kamyonetin aldından çıkartılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, kaza yerine ulaşarak hava yastığı sistemi ile kamyoneti kaldırıp şahsı araç altından çıkardılar. Güney'in cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan ot yüklü kamyonun yokuş aşağıya giderken frenlerinin patladığı ve şoförün bunun üzerine kamyondan atlamak isterken kazanın meydana geldiği şüphesi üzerinde duruluyor.