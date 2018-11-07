Kullanılmış giysi ve ayakkabılar geri dönüştürülecek

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, bayat ekmek, atık yağ ve pilden sonra şimdi de 'Çöpe Atma Geri Dönüşüme Kazandır' sloganıyla 'Kullanılmış Giysi-Ayakkabı Geri Dönüşüm Projesi' başlattı.

Proje kapsamında kamu binaları önlerine, okul binalarına, meydan, sokak ve AVM gibi vatandaşların kolay erişebileceği 50 ayrı noktaya kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini toplamak için anlaşmalı firma tarafından kumbaralar monte edildi. Vatandaşlar, kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini bu kumbaralara atarak tekrar geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaklar.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, ilçenin değişik noktalarına monte edilen kumbaralarda toplanan giysilerin anlaşmalı firmalara teslim edilerek yeniden iplik ve lif haline getirilip ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

"Ekonomi için hammadde sağlayacak"

Başkan Genç, geri dönüşüm konusu son yıllarda çok önemli hale geldiğini belirterek, "Kullanılmış malzemelerin tekrar ekonomiye kazandırılması için belediyemiz bugüne kadar birçok proje geliştirdi. Bayat ekmek, atık yağ ve pil toplama projelerimizi daha önceden hayata geçirmiştik. Şimdi de kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini toplamak için herkesin kolay erişebileceği meydan, sokak ve AVM gibi 50 ayrı noktaya anlaştığımız firma tarafından kumbaralar monte edildi. Vatandaşlarımız tarafından bu kumbaralara atılan her türlü giyim malzemesi ilgili firma tarafından toplanarak geri dönüşüm tesislerinde tekrar ekonomiye kazandırılacak. Geri dönüştürülen bu atık malzemelerden iplik ve lif üretilecek. Böylece ekonomimiz için hammadde ihtiyacı sağlanarak bu tür atıkların depolanması sorunu da ortadan kaldırılmış olacak"

"Kullanılmış giyisi ve ayakkabılarınızı bu kumbaralara atın"

Türkiye henüz geri dönüşüm konusunda istenilen oranlara gelemediğini vurgulayan Genç, " Şu anda çöplerimizin sadece % 1'ini geri dönüştürüp ekonomiye kazandırıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha yükseklerde. Atıkların geri dönüştürülmesi hammadde ihtiyacının sağlanması açısından çok önemli bir hale gelmiştir. Geri dönüşüm, çöplerin depolanması sorununu da önemli ölçüde ortadan kaldırarak çevre kirliliğini de önlemiştir. Bu nedenle vatandaşlarımızda geri dönüşüm bilincini oluşturmak için bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirerek bu alanda ciddi bir mesafe kat ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüm kumbaralarına atarak ekonomimize katkı sağlasınlar." diye konuştu.