Kurban Bayramı öncesi Sürmene bıçağına olan ilgi arttı

Bıçak aynı zamanda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de hediyelik olarak tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 75 yıldır Sürmene’de bıçak ürettiklerini ilçede ilk bıçak sanayisini 100 yaşında vefat eden babası Mehmet Kumbasar’ın kurduğunu belirten Nesrin Kumbasar babasının bu mesleği Rum ustalarından öğrendiğini belirtti. 3 kuşaktır mesleği sürdürdüklerini ifade eden Kumbasar "1946 yılından beri bu işi yapıyoruz. rahmetli babam bu mesleği Rum bir ustadan öğrendi. Bize bu meslek Rumlar’dan, Ermeniler’den geçti. Sürmene bıçağının kalitesinin balık yağında geliyor. Sürmene bıçağının özelliği balık yağı ile birlikte su verilmesindendir. Nedeni keskinliğini her zaman muhafaza etmesinden dolayı. Balık yağı bıçağın keskin olmasını sağlar. Bıcaklarımrza yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da ilgi görüyor. Almanya, Hollanda ve Avrupa’nın bazı ülkelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

İyi bir Kurban bıçağı için nelere dikkat etmek gerekiyor ?

Kumbasar, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, Sürmene bıcağına yoğun ilgi olduğunu belirterek ’’Önümüz Kurban Bayramı. Bugünlerde kurban kesecekler bıçaklara olan ilgilisi arttı. İyi bir kurban bıçağı sapı ahşap veya kemikten olmalı. Sapı bu şekildeki olan bıçaklar hem kaymayı önler hem de elde daha iyi tutulmayı sağlar. 50’ye yakın bıçak çeşidimiz arasında ekmek bıçağından kasap bıçağına kadar çeşitlerimiz mevcut. Kurbanda en çok ilgiyi çeliği Fransız çeliğinden, sapı gül ağacından olan bıçaklar görüyor" şeklinde konuştu.

Nesrin Kumbasar, Sürmene bıçağının artık coğrafi işaret altında satış yapılacağını belirterek sorumluluklarının daha da arttığını belirtti.

Öte yandan Sürmene bıcağına bölgeye gelen turistlerde yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yerli turistler yaklaşan Kurban Bayramı dolaysıyla hediye olarak aldıkları bıçakların yanına kurbanlık bıçakları da ekliyorlar.