Kurt çiftinin bebek hasreti tıp literatürüne girdi

Trabzon'da Kurt çiftinin ilk gebeliğinde bebeğin uzuvları gelişmedi, ikincisinde ikizlere gebe kaldı. Ancak gebeliği normal fetüs ve mol gebelik birlikteliği ile tıp literatürüne 49. vaka olarak geçti. Pes etmeyen Kurt Ailesi, 3. tüp bebek denemesini yaptı ve mutluluğa 20 yıl sonra ulaştı.

İlk gebeliklerinde bebeklerinin uzuvları gelişmeyen Kurt çifti, ikinci gebelikte ikizlerinin olacağını öğrendi. Ancak çiftin ikinci gebeliğinde bebeklerden birinin normal diğerinin ise mol gebelik (üzüm gebeliği) olduğu anlaşıldı. Çok nadir olarak görülen bu durum tıp literatürüne 49. vaka olarak geçti. Anormal seyreden bu durum sonrası gebelik yoğun bir kanama ile sonlandı. Pes etmeyen Kurt Ailesi, 3. tüp bebek denemesini yaptı ve mutluluğa 20 yıl sonra 'Hilal' isimli bebekle ulaştı.

Trabzon'da yaşayan Fikret (43) ve Pınar (38) Kurt çifti 1998 yılında evlendi. Uzun uğraşlara rağmen doğal yollarla çocuk sahibi olamadı. Eşlerin her ikisinde de sorun tespit edildi. Kurt çifti 2005 yılına kadar 3 kez aşılama yöntemini denediler ve her seferinde hüsrana uğradılar. Bu aşamadan sonra çift, 2005 yılında tüp bebek yaptırmaya karar verdiler. Tüp bebek yöntemiyle Trabzon'da 2008 yılında ilk kez gebelik oluştu. Hamileliğin 6. ayında anne karnındaki çocuğun sağlıksız olduğu tespit edildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmadan geçen bebeğin Hidrosefali olduğu ve aynı zamanda bazı uzuvlarının gelişmediği anlaşıldı. Gebeliğin sonlandırılmasında karar verildi.

Tıp literatürüne girdi

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeyen Kurt ailesi tüp bebek denemesi için 2011 yılında Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu'na başvurdu. Tüp bebek tedavisinde ikiz gebelik oluşmasına rağmen şansızlık peşlerini bırakmadı. Biri normal diğeri ise mol gebelik (üzüm gebeliği) olduğu anlaşıldı. Çok nadir olarak görülen bu durum tıp literatürüne 49. vaka olarak geçti. Anormal seyreden bu durum sonrası gebelik yoğun bir kanama ile sonlandı. Molar (üzüm gebeliği) gebelik sonrası anne Pınar Kurt, kemoterapi ve birkaç seans da radyoterapi gördü.

Kurt Ailesi, son bir deneme için geçen yıl Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu'na başvurdu. Kasım 2017'deki Tüp bebek denemesi sonucu Pınar Kurt gebe kaldı. Yakın gebelik takibi sonucu Kurt Ailesi tam 20 yıl sonra Hilal adında kız çocuğu dünyaya getirdi.

“Hasan hocam ikna etti”

Tarifi zor bir mutluluk yaşadığını belirten Pınar Kurt, “Bilgi almak için geçen yıl hocamı aradık yaşadığımız olumsuz deneyimlerden dolayı tekrar çocuk tedavisi için çok istekli değildik, hocam bizi ikna etti, tedavi için hastaneye çağırdı. Hasan Hoca olmazsa, aynı olumsuzlukların tekrarlamayacağı konusunda bizi ikna etmese doktora gideceğimiz yoktu. Geçen yıl kasım ayında tekrar tüp bebek tedavisine karar verdik. Çok şükür gebelik oluştu ve bebeğimiz sağlıklı ve sorunsuz olarak doğdu” dedi.

“24 saat 24 yıl gibiydi”

Minik Hilal'in doğduktan sonra kan değerlerinde anormallik tespit edildiğini ifade eden baba Fikret Kurt, ”Çocuğumuz 24 saat yeni doğan yoğun bakımda tutuldu. Bu 24 saat bize 24 yıl gibi geldi. Bebeğimiz sağlıklı görünmesine rağmen yine mi bebekte sorun var diye çok stres yaşadık, çok şükür ki bebeğimiz sağlıklı idi, İnanılmaz zor süreçlerden geçtik. Her sıkıntı yaşadığımız anda sağ olsun Hasan Hocam, hep yanımızda oldu, bize destek verdi. Her aradığımızda telefonumuza cevap verdi, çözüm üretti. Hocamı bu anlamda her zaman ailemizden biri gibi gördük. Onun samimiyeti ve alakası bize cesaret verdi. Hatta hocam olmasaydı biz yeniden tedaviye başlamayacaktık. Çünkü çok yorulmuştuk ve tükenme noktasına gelmiştik” diye konuştu.

“Çiftin her ikisinde de problem vardı”

Tüp bebek tedavisini uygulayan Medical Park Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ise şunları söyledi:

“Çiftlerin her ikisinde de problem tespit ettik. Bunlar yumurtlama düzensizliği ve sperm hareketsizliğiydi. Aşamalı olarak aşılama ve tüp bebek tedavileri denendi. Kasım 2017'de başladığımız tedavi süreci mutlu sonla noktalandı. Çocuk özleminin uzun süreden beri devam etmesi ve önceki gebeliklerde yaşanan sorunlar aile ile birlikte bende de stres oluşturdu. Ne zaman ki bebeği sağlıklı olarak elimize aldık, o zaman rahatladım. Bugün hilal bebeği kucağımıza alıyor olmak bir hekim olarak benim için de büyük mutluluk. Çifti uzun yıllardır tanıyorum. Onları bir hasta olarak değil de tüp bebek ailemizden biri olarak görüyorum. Onların mutlu olması bizim için de büyük bir mutluluk. İnşallah 2. veya 3. çocuk da sorunsuz ve sağlıklı olarak arkasından gelir”