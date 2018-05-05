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05 Mayıs 2018 13:37

Kutoğlu’nun organları hayat verecek

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde geçirdiği bisiklet kazasında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Kutoğlu’nun organları bağışlandı.

Kutoğlu’nun organları hayat verecek

05 Mayıs 2018 13:37


Yaklaşık bir hafta önce Beşikdüzü OSB yolu girişinde bisikletiyle talihsiz bir kaza geçiren, ardından ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yılmaz Kutoğlu kurtarılamayarak yaşama veda etti. Organları bağışlanan Kutoğlu’nun ölümü Vakfıkebir’de derin üzüntü ile karşılandı. Hayattayken organlarını bağışlayan Kutoğlu’nun organları Trabzon, Samsun ve Erzurum’da organ bağışı bekleyen hastalara şifa olacak.


Çeşitli spor kulüplerinde futbol oynayan, Vakfıkebir Büyükliman Belediyespor’da teknik direktörlük görevinde de bulunan Yılmaz Kutoğlu’nun cenazesi bugün Vakfıkebir Merkez Yeni Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Caferli Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.




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