Lise öğrencisi genç intihar etti

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde lise öğrencisi genç okul çıkışı geldiği evinde kimsenin bulunmadığı bir sırada silahla kendini vurarak intihar etti. Gencin neden intihar ettiği araştırılırken hiçbir probleminin bulanmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi 16 yaşındaki A.G, okul dönüşü evde kimsenin bulunmadığı bir sırada silahla başına ateş ederek kendini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesini eve gelen babası bulurken, gencin geride "Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.