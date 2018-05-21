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21 Mayıs 2018 12:51

Liseli gençlerden örnek davranış

Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi öğrencileri örnek bir çalışmaya imza attı.

Liseli gençlerden örnek davranış

21 Mayıs 2018 12:51


Akçaabat Çok Programlı Lisesi ve İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte hareket eden Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanları için harçlıklarını biriktirerek aldıkları 530 km mama ve sütü Büyükşehir Belediyesinin Maçka’da bulunan Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezine teslim ettiler.


Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Gülay, öğrencilerinin örnek bir davranış gösterdiklerini ifade ederken Büyükşehir Belediyesine Trabzon’a kazandırılan örnek tesis için teşekkür etti.


Böylesine duyarlı gençlerin geleceğin teminatı olduğunu kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise gençleri kutladı. Türkiye’nin en büyük ve en modern Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezini Trabzon’a kazandırdıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Doğada yaralı halde bulunan her canlının tedavisi burada rahatlıkla yapılabilmekte, sokak havyalarına üst düzey hizmet verilmektedir. Merkezimizdeki sevimli misafirlerimizin ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi öğrencilerimizin merkezimizdeki hayvanlar için harçlıklarını biriktirerek mama ve süt alması takdire şayandır. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.




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