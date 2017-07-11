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11 Temmuz 2017 12:21

Lösemi hastası çocuklar at çiftliğinde moral buldu

Trabzon’da lösemi hastası çocuklar ve aileleri Arsin ilçesindeki at çiftliğinde düzenlenen etkinliğe katılarak moral depoladı.

Lösemi hastası çocuklar at çiftliğinde moral buldu

11 Temmuz 2017 12:21


Umut ve Yaşam Derneği tarafından organize edilen etkinliğe 60’a yakın hasta ve ailesi katıldı. Organizasyon için Umut ve Yaşam Derneği’nin Başkanı Dr. Nimet Baki’ye teşekkür ederek duygularını paylaşan Fatma Coşkun Kurt, “Nimet hoca mücadele ettiğimiz yolda hiç bizi yalnız bırakmadı. Kendisine minnettarız. Mutlu etmek için çeşitli etkinlikler yapan Nimet hoca bugünde çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Çocuklarımızın heyecanı anlatılamaz” ifadelerini kullandı.


At binerek gezinti yapan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




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