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24 Aralık 2017 16:04

Lösemili çocuklar yılbaşı partisinde eğlendi

Trabzon’da kanser tedavisi gören lösemili çocuklara moral vermek için yılbaşı partisi düzenlendi.

Lösemili çocuklar yılbaşı partisinde eğlendi

24 Aralık 2017 16:04


Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Trabzon’da kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla yılbaşı partisi düzenlendi. Kentte bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte tedavi gören 50 çocuk ve aileleri palyaçolar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Çeşitli animasyon ve dans gösterilerinin yapıldığı yılbaşı partisinde eğlenen çocuklara oyuncak hediye edildi.


LÖSEV Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, hastalığın tedavisinde en önemli şeyin moral olduğunu belirterek, “Amacımız toplumda farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığının tedavisinde moralin önemine dikkat çekmek. Bizler 18 yıldır lösemili hastalara bu tür sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Buraya lösemili çocukların tedavisinde onlara moral sağlamak için geldik. Buradaki hastalara destek olmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler çocukları mutlu ediyor. Onların tedavisinde en önemli şey ise moral, biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğlence onların tedavisine katkı sağlayacak derecede önemli. Bizim için onların gülümsemeleri çok değerlidir” ifadelerini kullandı.




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