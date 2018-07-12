İyilikler tırı, Trabzon Forum AVM’de konumlanarak Trabzonlu ailelere yardımlarını elden ulaştıracak.

Hastaların ve ailelerinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin pek çok şehrini dolaşan LÖSEV’in iyilikler tırı bu kez Trabzon’da konumlandırıldı. Türkiye’nin tüm bölgelerine giyim, tekstil, gıda, et, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, temizlik malzemeleri gibi, bir lösemi ve kanser hastasının iyileşmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları içeren yardımları götüren LÖSEV iyilikler tırı, lösemili, kanserli çocuklar ve aileleriyle birlikte organizasyona katılıyor.

9 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’dan yola çıkan LÖSEV iyilikler tırı, Anadolu’nun en uzak şehirlerinden en ücra köylerine ulaşmanın, buradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceği belirtilirken, LÖSEV iyilikler tırının bundan sonraki duraklarında da hazır bulunacak gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardımı LÖSEV’e kayıtlı aileler ihtiyaçlarına göre gönüllerince seçebilecek. Özellikle LÖSEV’e kayıtlı çocukların oyuncaktan bisiklete, kırtasiyeden çalışma masasına istedikleri şeyleri seçme fırsatını yakalayabileceği bildirildi.