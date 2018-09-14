Lüks cip kaza yaptı; 9 araç maddi hasar gördü

Trabzon'da bugün sahil yolunda lüks cipin park halindeki bir araca çarpması sonucu domino etkisi meydana geldi. Kazada arka arkaya duran 9 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Kemerkaya Mahallesi sahil yolunda lüks bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazaya karışan jip ve çarpmanın etkisi ile arka arkaya park halinde bulunan 9 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası hasar gören 9 araç tek tek çekicilerle kaza yerinden çekildi.